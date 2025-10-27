Московские ветеринары спасли жизнь гигантской летучей мыши
В Московском зоопарке успешно провели операцию по спасению гигантской вечерницы. Об этом сообщили в пресс-службе организации.
Животное, получившее имя Алекс, поступило к специалистам в критическом состоянии с множественными серьёзными переломами. Благодаря профессионализму и мастерству ветеринаров, удалось провести ряд сложных хирургических вмешательств. Врачи буквально вернули Алекса к жизни, проявив высочайшую точность и профессионализм.
Полученные травмы привели к необратимым последствиям. Теперь Алекс не сможет выжить в естественной среде обитания. Однако для него нашли новый дом в Центре реабилитации рукокрылых. Здесь летучая мышь будет обеспечена разнообразным питанием, регулярным уходом и безопасностью, пообещали сотрудники организации.
