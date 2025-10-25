Под Красноярском стая собак-убийц совершила новое нападение после гибели ребёнка

25 октября 2025, 22:57

Житель Кузнецово отбился от стаи собак, которая ранее загрызла ребёнка

Фото: Istock/Iurii Malaschenko

25 октября под Красноярском стая бездомных собак совершила два нападения на людей. Ранним утром псы загрызли 10-летнего ребёнка, позже они атаковали ещё одного местного жителя. Подробности сообщает Telegram-канал Kras Mash.