Достижения.рф

Под Красноярском стая собак-убийц совершила новое нападение после гибели ребёнка

Житель Кузнецово отбился от стаи собак, которая ранее загрызла ребёнка
Фото: Istock/Iurii Malaschenko

25 октября под Красноярском стая бездомных собак совершила два нападения на людей. Ранним утром псы загрызли 10-летнего ребёнка, позже они атаковали ещё одного местного жителя. Подробности сообщает Telegram-канал Kras Mash.



Инцидент со взрослым мужчиной произошёл около 09:30 утра в СНТ «Теремок» Березовского района. Животные набросились на него, когда он вышел на пробежку.

Сообщается, что нападение бродячих собак произошло в поле. Псы окружили мужчину и по очереди наскакивали на него, чтобы укусить. Потерпевший смог отбиться от стаи с помощью палки.

Ранее эта же свора дворняг напала на маленького мальчика, который шёл через поле к знакомому пастуху. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования гибели ребёнка от собак в Красноярском крае.

Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0