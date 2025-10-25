Под Красноярском стая собак-убийц совершила новое нападение после гибели ребёнка
25 октября под Красноярском стая бездомных собак совершила два нападения на людей. Ранним утром псы загрызли 10-летнего ребёнка, позже они атаковали ещё одного местного жителя. Подробности сообщает Telegram-канал Kras Mash.
Инцидент со взрослым мужчиной произошёл около 09:30 утра в СНТ «Теремок» Березовского района. Животные набросились на него, когда он вышел на пробежку.
Сообщается, что нападение бродячих собак произошло в поле. Псы окружили мужчину и по очереди наскакивали на него, чтобы укусить. Потерпевший смог отбиться от стаи с помощью палки.
Ранее эта же свора дворняг напала на маленького мальчика, который шёл через поле к знакомому пастуху. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования гибели ребёнка от собак в Красноярском крае.
