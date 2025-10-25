В Красноярском крае свора бродячих псов загрызла маленького мальчика
В Красноярском крае стая бродячих собак напала на десятилетнего мальчика. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета.
По информации ведомства, тело ребёнка без признаков жизни обнаружили 25 октября в районе СНТ «Теремок» Березовского района. На его теле зафиксировали множественные укусы, в том числе в области головы.
По версии следствия, утром мальчик шёл через поле к знакомому пастуху, но на пути на него напала стая собак. Автолюбители, которые проезжали мимо, заметили несовершеннолетнего, но спасти его не смогли.
Следственное управление возбудило уголовное дело по статье о халатности. Следователи сейчас выясняют все обстоятельства трагедии и оценивают действия должностных лиц. Они отвечают за работу с безнадзорными животными и за их отлов.
Читайте также: