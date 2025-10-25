В Красноярском крае свора бродячих псов загрызла маленького мальчика

25 октября 2025, 13:31

В Красноярском крае возбудили дело после нападения бродячих собак на ребёнка

Фото: Istock/ENVER ALTINBAY

В Красноярском крае стая бродячих собак напала на десятилетнего мальчика. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета.