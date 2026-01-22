Глава Кузбасса Середюк заступился за медиков роддома, где погибли дети
Глава Кемеровской области Илья Середюк в рамках прямой линии высказался в защиту медицинских работников новокузнецкого роддома, где во время новогодних праздников погибли девять младенцев.
Глава региона призвал жителей не делать поспешных выводов по работе персонала роддома в Новокузнецке, а дождаться результатов исследования федеральных экспертов. По его словам, разные врачи не могли одновременно допустить одну и ту же ошибку.
«Случаи гибели коснулись тех детей, кто находился в реанимации. Там были и рождённые и 2 декабря, они находились на выхаживании. У каждого младенца был свой лечащий врач. Невозможно, чтобы каждый врач допустил одну ошибку. Были недоношенные дети — по 600, по 800 граммов», — приводит VSE42.RU слова Середюка.
Он подчеркнул, что всего за новогодние праздники в этом роддоме появилось на свет 140 детей, а у каждого погибшего малыша были свои осложнения. Середюк добавил, что некоторые женщины, у которых погибли малыши, имели вредные привычки и не проходили дородовое обследование.
Так, губернатор считает, что необходимо провести объективное расследование без давления общественного мнения, пишет «Сiбдепо».
«Я их буду защищать. Не нам дано судить», — заявил Середюк, говоря о врачах.
Напомним, после гибели младенцев в роддоме Новокузнецка задержали главного врача медучреждения Виталия Хераскова. Ему грозит до семи лет тюрьмы. Сейчас он находится под домашним арестом.