Глава Кузбасса Середюк заступился за медиков роддома, где погибли дети

22 января 2026, 14:41

Фото: iStock/gorodenkoff

Глава Кемеровской области Илья Середюк в рамках прямой линии высказался в защиту медицинских работников новокузнецкого роддома, где во время новогодних праздников погибли девять младенцев.





Глава региона призвал жителей не делать поспешных выводов по работе персонала роддома в Новокузнецке, а дождаться результатов исследования федеральных экспертов. По его словам, разные врачи не могли одновременно допустить одну и ту же ошибку.





«Случаи гибели коснулись тех детей, кто находился в реанимации. Там были и рождённые и 2 декабря, они находились на выхаживании. У каждого младенца был свой лечащий врач. Невозможно, чтобы каждый врач допустил одну ошибку. Были недоношенные дети — по 600, по 800 граммов», — приводит VSE42.RU слова Середюка.

«Я их буду защищать. Не нам дано судить», — заявил Середюк, говоря о врачах.