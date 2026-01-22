«Весьма длительный срок»: Стало известно, что грозит главврачу роддома в Новокузнецке

22 января 2026, 13:23

Адвокат Михайлович: Главврачу роддома в Новокузнецке грозит длительный срок

Фото: iStock/simpson33

Главному врачу новокузнецкой горбольницы № 1 Виталию Хераскову после смерти младенцев предъявили обвинение по части 3 статьи 293 УК РФ (халатность, повлёкшая смерть двух или более лиц), которое предусматривает до семи лет лишения свободы. Об этом рассказал его адвокат из коллегии «Аронов и Партнеры» Игорь Михайлович.





Напомним, после смерти девяти младенцев в новокузнецкой горбольнице № 1 во время новогодних праздников следственный комитет задержал главного врача Виталия Хераскова и исполняющего обязанности заведующего отделением реанимации новорождённых Алексея Эмиха.





«Если предположить самый жёсткий для подзащитного вариант, то есть если будет установлено, что им действительно допущена преступная халатность, и она состоит в прямой причинной связи со смертью всех девяти младенцев — речь, конечно, может пойти о реальном лишении свободы, причём на весьма длительный срок», — пояснил Михайлович в разговоре с Om1 Новосибирск.