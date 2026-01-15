РЕН ТВ: суд отправил под домашний арест главврача новокузнецкого роддома
Суд избрал меру пресечения главному врачу Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 имени Г. П. Курбатова Виталию Хераскову, где в период январских праздников скончались девять детей. Об этом сообщает корреспондент РЕН ТВ из зала суда.
По решению суда Херасков отправлен под домашний арест. Отбывать меру пресечения он будет в квартире на улице Ермакова, которую ему предоставила администрация города.
Ранее сообщалось, что в медицинском учреждении проводится расследование по факту гибели детей в праздничные дни. Обстоятельства произошедшего и возможная ответственность должностных лиц устанавливаются правоохранительными органами.
