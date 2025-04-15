Глава Lego Майкл Халбай скончался от несчастного случая на горнолыжном курорте в Швейцарии

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
Сотрудники крупнейшей в мире компании по производству пластмассового конструктора 15 апреля объявили о трагедии. Глава Lego Майкл Халбай скончался на 65-м году жизни после несчастного случая на горнолыжном курорте.
Халбай 12 апреля катался на лыжах в Швейцарии и случайно упал. Мужчину сразу же госпитализировали, однако спасти его не удалось. Глава компании скончался от внутреннего кровотечения.
Майкл был близким другом датской королевы Марии, которая выразила соболезнования его родным и близким. Она посвятила мужчине трогательные слова, заявив, что он был человеком с позитивной энергетикой, обширными знаниями и твёрдой приверженностью вносить изменения в жизнь тех, кто находится за пределами сообщества.
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Майкл был близким другом датской королевы Марии, которая выразила соболезнования его родным и близким. Она посвятила мужчине трогательные слова, заявив, что он был человеком с позитивной энергетикой, обширными знаниями и твёрдой приверженностью вносить изменения в жизнь тех, кто находится за пределами сообщества.
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Анастасия Чинкова