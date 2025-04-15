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Глава Lego Майкл Халбай скончался от несчастного случая на горнолыжном курорте в Швейцарии

Глава Lego Майкл Халбай скончался после падения на склоне в Швейцарии
Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Сотрудники крупнейшей в мире компании по производству пластмассового конструктора 15 апреля объявили о трагедии. Глава Lego Майкл Халбай скончался на 65-м году жизни после несчастного случая на горнолыжном курорте.
Халбай 12 апреля катался на лыжах в Швейцарии и случайно упал. Мужчину сразу же госпитализировали, однако спасти его не удалось. Глава компании скончался от внутреннего кровотечения.

Майкл был близким другом датской королевы Марии, которая выразила соболезнования его родным и близким. Она посвятила мужчине трогательные слова, заявив, что он был человеком с позитивной энергетикой, обширными знаниями и твёрдой приверженностью вносить изменения в жизнь тех, кто находится за пределами сообщества.

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«Моральный закон во мне»: россиянин нашел под мостом послание от философа Канта
Житель Калининграда нашел под мостом табличку с посланием от философа Канта
15 апреля 2025, 21:39

Фото: iStock/ agitons

Житель Калининграда обнаружил под мостом столетнее послание от философа Иммануила Канта. Об этом «Клопс» заявил коллекционер Сергей Попов, который получил в подарок артефакт.
Со слов коллекционера, россиянин, который отдал ему ценную находку, трудился на раскопках. На табличке можно прочесть наиболее известный императив немецкого философа.

«Две вещи наполняют душу все новым и возрастающим восхищением и благоговением — звездное небо надо мной и моральный закон во мне», — гласит изречение Канта.

Попов выдвинул предположение, что этот исторический предмет может представлять собой копию памятной плиты, установленной под стенами Королевского замка в честь 100-летия со дня кончины философа. Коллекционер отметил, что табличку могли изготовить до начала Первой мировой войны.

Попов уточнил, что очистил находку от окислов и собирается оставить ее в личной коллекции.

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#калининград
#россияне
#мост
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Судебные приставы разыскивают бывшего мужа Пелагеи – хоккеист Иван Телегин задолжал крупную сумму
Судебные приставы ищут хоккеиста Ивана Телегина из-за долга почти в 6 млн рублей
15 апреля 2025, 21:36

Иван Телегин (фото: РИА Новости/Александр Кряжев)

Судебные приставы разыскивают бывшего мужа певицы Пелагеи, хоккеиста Ивана Телегина. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Отмечается, что исполнительный лист поступил от Никулинского районного суда. На основании этого документа с Телегина должны взыскать около шести миллионов рублей.

По словам источника канала, очередные финансовые трудности спортсмена связаны с его разводом с певицей Пелагей. Уже несколько лет бывшие супруги делят нажитое имущество.

Напомним, что в декабре 2024 года Телегин в очередной раз запретил дочери покидать Россию. Хоккеист опасается, что бывшая супруга может увезти ребёнка за границу. Своими запретами мужчина нарушил планы Таисии на каникулы, которые она собиралась провести вместе с мамой на море. До этого об ограничениях ребёнок узнал уже непосредственно в аэропорту, когда Пелагею с дочерью не выпустили в Турцию.

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#имущество
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#приставы
#розыск
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SCMP: Несколько китайских учёных в области искусственного интеллекта внезапно скончались
SCMP: В Китае скоропостижно скончались несколько учёных, занимавшихся ИИ
15 апреля 2025, 20:05

Фото: istockphoto/Alexander Sikov

В Китае обратили внимание на внезапную смерть нескольких специалистов, которые изучали искусственный интеллект (ИИ). О пугающей закономерности сообщает газета South China Morning Post.
Все ученые погибли в результате несчастных случаев или внезапных болезней. 45-летний сотрудник компании Megvii Technology Сунь Цзянь умер в 2022 году, 38-летний ученый Фэн Яхнэ — в 2023. В 2023 также скончался 55-летний Тан Сяоу, основатель IT-гиганта SenseTime.

Опрошенные журналистами эксперты отмечают, что растущее число смертей вызывает тревогу. Они предположили, что произошедшее может быть следствием давления на отрасль на фоне технологической войны между Китаем и США. Исследователи ИИ имеют хороший доход и занимают высокое положение в обществе, но находятся под сильнейшим давлением.

Специалист в области высоких технологий Лю Шаошань отметил, что люди напуганы «неизвестным потенциалом огромных изменений в обществе».

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«По некоторым неформальным каналам просила не наказывать»: в Госдуме объяснили, почему Пугачеву все еще не признали иноагентом
Депутат Госдумы Милонов: Пугачеву все еще не признали иноагентом из-за связей
15 апреля 2025, 19:07

Алла Пугачева (Фото: Инстаграм** @alla_orfey)

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что Аллу Пугачеву все еще не включили в реестр иноагентов из-за оставшихся связей Примадонны в РФ. Парламентария процитировало издание NEWS.ru.
Милонов отметил, что до отъезда из России Алла «комфортно себя чувствовала в любых кабинетах.

«Думаю, несмотря на свою позицию, она по некоторым неформальным каналам просила не наказывать ее и войти в ее положение», — выразил свое мнение депутат.

В интервью с тем же изданием продюсер Сергей Лавров поддержал Милонова. Он уверен, что российское правительство и руководители телеканалов «терпят и прощают» Примадонне больше, чем кому-либо из отечественных звезд шоу-бизнеса.

Ранее шоумен Максим Галкин* поздравил жену, певицу Аллу Пугачёву, с 76-м днем рождения.

Напомним, что в 2022 году Примадонна покинула Россию вместе с супругом и детьми.

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*Признан Минюстом РФ иноагентом

**Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
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Диетолог назвала допустимое количество кулича в Пасху
15 апреля 2025, 18:45

Фото: Istock/Liudmila Chernetska

Пасха — это светлый праздник, атрибутами которого являются крашеные яйца, творожные пасхи и пшеничные куличи.
Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина в беседе с «Радио 1» рассказала, что здоровому человеку можно есть любые куличи (сладкие, с изюмом и орехами), но в адекватном количестве.

«Это все индивидуально. В среднем — 100-200 грамм. А тем, кто боится поправиться, у кого есть проблемы с желудочно-кишечным трактом или диабетом, советую пробовать чисто символически. Либо делать кулич из других ингредиентов, например, заменить пшеничную муку на цельнозерновую, вместо сахара добавить стевию или яблочное пюре», — посоветовала эксперт.

По ее словам, с творожной пасхой процесс обстоит также — следует выбирать ингредиенты.

«Можно сделать просто на твороге. Чем больше ингредиентов, чем калорийнее продукт, тем меньше пропорции. Также больше двух крашеных яиц в Пасху есть не стоит, нужно подумать о своем ЖКТ», — прокомментировала диетолог Соломатина.

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