SCMP: Несколько китайских учёных в области искусственного интеллекта внезапно скончались

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В Китае обратили внимание на внезапную смерть нескольких специалистов, которые изучали искусственный интеллект (ИИ). О пугающей закономерности сообщает газета South China Morning Post.
Все ученые погибли в результате несчастных случаев или внезапных болезней. 45-летний сотрудник компании Megvii Technology Сунь Цзянь умер в 2022 году, 38-летний ученый Фэн Яхнэ — в 2023. В 2023 также скончался 55-летний Тан Сяоу, основатель IT-гиганта SenseTime.
Опрошенные журналистами эксперты отмечают, что растущее число смертей вызывает тревогу. Они предположили, что произошедшее может быть следствием давления на отрасль на фоне технологической войны между Китаем и США. Исследователи ИИ имеют хороший доход и занимают высокое положение в обществе, но находятся под сильнейшим давлением.
Специалист в области высоких технологий Лю Шаошань отметил, что люди напуганы «неизвестным потенциалом огромных изменений в обществе».
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Опрошенные журналистами эксперты отмечают, что растущее число смертей вызывает тревогу. Они предположили, что произошедшее может быть следствием давления на отрасль на фоне технологической войны между Китаем и США. Исследователи ИИ имеют хороший доход и занимают высокое положение в обществе, но находятся под сильнейшим давлением.
Специалист в области высоких технологий Лю Шаошань отметил, что люди напуганы «неизвестным потенциалом огромных изменений в обществе».
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Александр Бойцов