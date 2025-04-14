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Шестнадцатилетний футболист умер после тренировки

SHOT: 16-летний игрок ФК «Ротор» умер, когда вернулся домой с тренировки
Фото: iStock/foras05

Фото: iStock/foras05

Футболист Максим Семёнов, воспитанник волгоградского клуба «Ротор», после тренировки вернулся домой и умер. Молодому человек было всего лишь 16 лет, сообщает телеграм-канал SHOT.
По данным канала, спортсмен включил компьютер, чтобы немного поиграть. Однако, ему резко стало плохо. Парню сразу вызвали скорую помощь, но спасти его не удалось — он скончался дома. Причиной смерти, по предварительным данным, стала остановка сердца.

Максим Семёнов выступал за московский футбольный клуб «Родина». Не так давно Максим дебютировал в Южной лиге ЛФЛ (любительской футбольной лиги — прим. ред.).

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#футбол
#тренировки
Психолог объяснила, из-за чего люди попадают в нездоровые отношения и как это исправить
Психолог Сальникова: расстройства психики мешают строить здоровые отношения
14 апреля 2025, 11:29

Фото: iStock/Siarhei Khaletski

В современное мире все чаще встречаешь истории, в которых отношения приносят страдания. Обычно это связано с абьюзом, токсичностью и созависимостью в паре. Но почему жертвы снова и снова выбирают жестоких партнеров, невзирая на всю боль и неприятные ощущения?
Клинический психолог Дарья Сальникова в беседе с «Радио 1» объяснила, почему многие люди сознательно выбирают эмоциональные качели в отношениях.

«Все эмоциональные всплески характерны для людей с симптомами психопатических расстройств: нарциссизм, абьюзивность. Это не диагнозы, но симптомы, указывающие на изменения психики. Либо потребность в эмоциях возникает из-за неумения справляться со своим отношением к обстоятельствам, которые происходят, неумение контролировать свои чувства и проявлять гибкость», — сказала эксперт.

По ее словам, неумение подстраиваться под другого — ложные карты, мешающие построить здоровые отношения, в которых люди счастливы больше, чем несчастливы.

«Здоровые отношения — очень спорный вопрос, в современном мире это, прежде всего, когда оба партнера получают удовольствия больше, чем расстройства. Какой-то формулы здоровых отношений, что все должно быть спокойно, что мужчина должен дарить цветы, нет», — заявила Сальникова.

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«Копейскому маньяку» доверили клининг
SHOT: «Копейский маньяк» работает уборщиком в психдиспансере
14 апреля 2025, 09:49

Фото: iStock/Rizky Rahmat Hidayat

Вячеслав Яиков, известный как «копейский маньяк», теперь следит за порядком и чистотой в психоневрологическом диспансере. Врачам удалось стабилизировать состояние преступника, поэтому ему и доверили такую работу, сообщает телеграм-канал SHOT.
Известно, что маньяк, который уже более 15 лет находится на принудительном лечении в смоленской психбольнице, ни разу не нарушил режим учреждения и даже научился писать (до задержания он не умел из-за олигофрении). Поэтому Яикову разрешили работать уборщиком: он подметает и моет полы, убирает снег на территории диспансера.

По данным SHOT, родные серийного убийцы добиваются его перевода в Челябинск, чтобы Яикова могла навещать 81-летняя мать. Но администрация диспансера отказывает в этом прошении, так как преступник крайне опасен. В письмах домой маньяк рассказывает, как хорошо он выполняет свою работу, что исправился и не смотрит на девушек. Пожилая мать каждый месяц отправляет ему посылки по 15 кг.

Напомним, что Вячеслав Яиков орудовал в начале 2000-х в Копейске (Челябинская область), куда переехал с матерью из Киргизии. Он нападал на девушек: сначала угощал их алкоголем, потом сбивал с ног сильным ударом, убивал и насиловал уже мёртвых. Следователи задержали «копейского маньяка» после того, как он лишил жизни двух школьниц-выпускниц.

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#психиатр
#диспансер
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Россиянкам могут сократить рабочий день на час
Депутат ГД Антропенко предложил сократить женщинам рабочий день на час
14 апреля 2025, 09:12

Фото: iStock/Jirapong Manustrong

Женщинам необходимо сократить рабочий день на час, чтобы у них было больше времени на детей и семью. Так считает депутат Госдумы Игорь Антропенко, его слова приводит ТАСС.
Он отметил, что дети посещают кружки дополнительного образования и спортивные секции.

«Очень сложно успеть, выходя с работы в 18:00, сопроводить детей до кружка, которые зачастую и начинаются в это же время, а некоторые и раньше. В итоге дети получают еще и уставшую маму, а это не лучший пример для подрастающего поколения. Девочки делают выводы, что так они точно не хотят и уже заявляют, что детей у них не будет», — пояснил Антропенко.

Он также обратил внимание на то, что домашние дела и забота о детях иногда вынуждают женщин увольняться. Кроме того, по словам депутата, женщине, у которой ещё нет семьи, необходим один дополнительный час, чтобы собраться на работу.

Антропенко подчеркнул, что для повышения демографии женщина не должна быть уставшая.

«Считаю актуальным и своевременным сократить нашему прекрасному полу рабочий день хотя бы на час с сохранением заработной платы», — заключил парламентарий.

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Миронов: во многих районах РФ появились мигрантские гетто со своими законами
14 апреля 2025, 03:08

Фото: iStock/vichinterlang

По словам лидера партии «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова, в ряде регионов России появились мигрантские гетто, которые живут по своим законам. Об этом политик заявил в интервью для «Парламентской газеты».
«В таких гетто живут по своим законам. Еще несколько лет назад мы предупреждали об этих рисках, но нас „шикали“ и обвиняли в отсутствии толерантности. Речь не о национализме — Россия исторически многонациональна. Проблема в том, что приезжие, вместо интеграции, создают изолированные группы, что провоцирует межэтническую напряженность», — сказал Миронов.

Ярким показателем этого являются оперативные сводки правоохранительных органов. Сейчас наблюдается рост преступности в данных районах на почве культурных различий. Больше всего мигранты стали приезжать в центральную и южную части России. Все из-за работы, которую предоставляют регионы. Наибольший приток приезжих происходит из Узбекистана и Таджикистана.

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Telegraph: в Лондоне ученые вырастили человеческие зубы в лаборатории
14 апреля 2025, 02:15

Фото: iStock/LuckyBusiness

Ученые из Королевского колледжа Лондона совместно с Имперским колледжем столицы Англии впервые смогли вырастить человеческие зубы в лабораторных условиях. Об этом пишет газета Telegraph.
«Ученые впервые успешно вырастили человеческие зубы в лаборатории», — сообщает издание.

Как оказалось, специалистам удалось создать условия, которые повторяют необходимую среду для роста зуба. С помощью этого появляется возможность в будущем интегрировать зуб в челюсть, в отличии от пломб и имплантов.

Ученые предполагают, что технология может быть использована в двух форматах. В первом зуб выращивают в лаборатории и пересаживают в челюсть, а во втором клетки зуба вживляются на ранней стадии, после чего зуб созревает уже во рту человека.

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