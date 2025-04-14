Шестнадцатилетний футболист умер после тренировки

В современное мире все чаще встречаешь истории, в которых отношения приносят страдания. Обычно это связано с абьюзом, токсичностью и созависимостью в паре. Но почему жертвы снова и снова выбирают жестоких партнеров, невзирая на всю боль и неприятные ощущения?