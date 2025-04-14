Шестнадцатилетний футболист умер после тренировки

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Футболист Максим Семёнов, воспитанник волгоградского клуба «Ротор», после тренировки вернулся домой и умер. Молодому человек было всего лишь 16 лет, сообщает телеграм-канал SHOT.
По данным канала, спортсмен включил компьютер, чтобы немного поиграть. Однако, ему резко стало плохо. Парню сразу вызвали скорую помощь, но спасти его не удалось — он скончался дома. Причиной смерти, по предварительным данным, стала остановка сердца.
Максим Семёнов выступал за московский футбольный клуб «Родина». Не так давно Максим дебютировал в Южной лиге ЛФЛ (любительской футбольной лиги — прим. ред.).
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Максим Семёнов выступал за московский футбольный клуб «Родина». Не так давно Максим дебютировал в Южной лиге ЛФЛ (любительской футбольной лиги — прим. ред.).
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Анастасия Чубина