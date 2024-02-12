Глава Ленинского округа Каторов открыл новую школу на 1100 мест

Фото: пресс-служба администрации Ленинского г.о.
В Ленинском округе Московской области открылся второй корпус образовательного центра «Успех», в котором смогут обучаться 1100 детей. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе администрации Ленинского городского округа.
Глава муниципалитета Станислав Каторов присутствовал на церемонии открытия нового корпуса школы. Он пообщался с педагогами и школьниками.
Фото: пресс-служба администрации Ленинского г.о.
Каторов подчеркнул, что в рамках учебного заведения запущены новые образовательные профили: классы с предпринимательской и педагогической направленностью, эффективная начальная школа, «Умные каникулы», «Билет в будущее» и «Современную школу» национального проекта «Образование».
Учитель начальных классов, классный руководитель 1 «Ж» класса образовательного центра «Успех» Дарья Иванова выразила слова благодарности Станиславу Каторову. Она подчеркнула, что открытие второго корпуса предоставило новые возможности как для педагогов, так и для самих детей, которых сейчас станет ещё больше.
Также глава округа напомнил, что в Подмосковье предусмотрены выплаты классным руководителям, впервые трудоустроенным молодым учителям, «Социальная ипотека», грантовые выплаты, а также выплаты по федеральной программе «Земский учитель».
Торжественное открытие школы прошло в актовом зале школы. Ученики подготовили концертную программу, на которой представили музыкальные и танцевальные номера.
Фото: пресс-служба администрации Ленинского г.о.
Ученица 4 класса образовательного центра «Успех» Анастасия Рыбакова рассказала, что очень довольна новой школой, поскольку она окрашена в интересные цвета, в ней есть просторный актовый зал и «прикольные лестницы».
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«Сегодня в поселке Дрожжино открыли второй корпус образовательного центра «Успех», рассчитанного на 1100 учеников, первое здание, предназначенное на 825 детей, открыли 1 сентября 2023 года. Это два отдельно стоящих здания – в планах разделить корпуса, в один разместить начальные классы, в другой – средние и старшие. Во втором корпусе, как и в первом, созданы все необходимые условия для получения качественного и современного образования», — подчеркнул глава Ленинского округа.
Каторов подчеркнул, что в рамках учебного заведения запущены новые образовательные профили: классы с предпринимательской и педагогической направленностью, эффективная начальная школа, «Умные каникулы», «Билет в будущее» и «Современную школу» национального проекта «Образование».
Учитель начальных классов, классный руководитель 1 «Ж» класса образовательного центра «Успех» Дарья Иванова выразила слова благодарности Станиславу Каторову. Она подчеркнула, что открытие второго корпуса предоставило новые возможности как для педагогов, так и для самих детей, которых сейчас станет ещё больше.
Также глава округа напомнил, что в Подмосковье предусмотрены выплаты классным руководителям, впервые трудоустроенным молодым учителям, «Социальная ипотека», грантовые выплаты, а также выплаты по федеральной программе «Земский учитель».
Торжественное открытие школы прошло в актовом зале школы. Ученики подготовили концертную программу, на которой представили музыкальные и танцевальные номера.
Фото: пресс-служба администрации Ленинского г.о.
Ученица 4 класса образовательного центра «Успех» Анастасия Рыбакова рассказала, что очень довольна новой школой, поскольку она окрашена в интересные цвета, в ней есть просторный актовый зал и «прикольные лестницы».
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Анастасия Чинкова