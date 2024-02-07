В ЖК «Горки Парк» продолжается строительство новой школы на 1100 мест

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области
В Подмосковье школу на 1100 мест возводят в ЖК «Горки Парк». об этом сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
Школа на 1100 детей строится в рамках комплексного развития территории и готова уже на 40 %.
По окончанию работ в школе будут расположены учебные классы, мастерские для работ с различными материалами, кружковые помещения и помещения для групп продленного дня, кабинеты логопеда и психолога, медкабинет с процедурной, а также актовый зал с артистической, библиотека с читальным залом и книгохранилищем.
Стоит отметить, что ввести в эксплуатацию в четвертом квартале 2024 года.
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«На данном этапе завершены монолитные работы и устройство металлических конструкций, завершается кладка внешних и наружных стен, ведется подключение здания к внешним инженерным сетям. Также стартовали земляные работы на прилегающей территории. В ближайшие дни строители приступят к монтажу остекления и витражей. Всего на строительной площадке задействовано 58 человек и шесть единиц техники», — подчеркнули в министерстве.
Стоит отметить, что ввести в эксплуатацию в четвертом квартале 2024 года.
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Мира Полтева