Суд заблокировал выплату компенсаций руководству КИВИ Банка

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Компенсации на сумму 170 миллионов рублей топ-менеджменту КИВИ Банка оказались под запретом. Их выплату заблокировал Арбитражный суд города Москвы.
Данные обеспечительные меры были приняты в рамках дела о принудительной ликвидации банка, сообщается в картотеке суда. Запрет относится к начислению и выплатам компенсаций, которые были предусмотрены дополнительными трудовыми соглашениями к трудовым договорам с ведущими менеджерами кредитной организации.
Как указано в документе, данные ограничения будут действовать вплоть до завершения рассмотрения судом спора о признании недействительными этих дополнительных соглашений. Заявления о признании ничтожными допсоглашений к трудовым договорам подало Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Оно же выступает ликвидатором КИВИ Банка.
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Александр Бойцов