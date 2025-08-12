ФНС закрыла российское подразделение Sony Mobile
Федеральная налоговая служба полностью ликвидировала подразделение Sony Mobile в России. Об этом сообщает «Постньюс».
По данным издания, юрлицо ООО «Сони мобайл коммюникейшнз рус» было ликвидировано 11 августа по заявлению от самой компании. Отмечается, что в 2023 году Sony Mobile уже пыталась закрыть российское подразделение, однако получила отказ в удовлетворении запроса от ФНС.
«На момент закрытия в компании официально числился всего один человек — гражданин Белоруссии Анатолий Машков, который выступил в роли гендиректора и ликвидатора», — говорится в материале.
Корпорация Sony покинула российский рынок в 2022 году после начала проведения российской спецоперации на Украине. Компания закрыла для россиян доступ практически ко всем своим сервисам, в том числе к PlayStation Store.