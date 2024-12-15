Главу Hardcore Сульянова обвинили в обмане бойцов СВО ради пиара

Фото: iStock/Aleksandr Golubev
Главу промоушена единоборств Hardcore Анатолия Сульянова обвинили в использовании российских военных 810-й бригады для пиара. Доказательства его виновности привёл военкор, репортёр ВГТРК Андрей Руденко в своём Telegram-канале.
Журналист обвинил Сульянова в мошенничестве. По его словам, глава лиги обещал поставить военным автомобили, дроны, очки для беспилотников, провода, коммутаторы, пульты и продовольствие. Однако сначала он потребовал записать видео с благодарностями. В итоге Сульянов опубликовал ролик ради пиара, а бойцам отправил только чай, сахар, один комплект очков и пульт.
Ранее 13 декабря бойцы 819-й бригады ВС РФ опубликовали видео, в котором также обвинили Сульянова в мошенничестве. Теперь, отметил Руденко, имеются доказательства того, что все представленные промоушеном видео были записаны в один день.
Читайте также:
Главный фигурант дела о поставках некачественных бронежилетов признал вину
Россиянин в Петербурге обманывал семьи бойцов СВО, предлагая помочь со льготами
Бастрыкин приказал привлечь к ответственности таксиста за обман участника СВО
Анастасия Чинкова