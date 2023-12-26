Глава ЛНР Пасечник отменил на новогодние праздники действие комендантского часа

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Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник приостановил действие комендантского часа в республике на время новогодних праздников. Он будет отменен с 23:00 31 декабря 2023 года до 04:00 8 января 2024 года.
Ранее, 16 августа, по распоряжению Пасечника в регионе началась ликвидация администраций населённых пунктов ЛНР, а также создание ликвидационных комиссий, которые возглавят главы и врио в администрациях городов и районов Луганской Народной Республики.
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Артем Путинцев