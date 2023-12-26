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Глава ЛНР Пасечник отменил на новогодние праздники действие комендантского часа

26 декабря 2023, 23:45
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник приостановил действие комендантского часа в республике на время новогодних праздников. Он будет отменен с 23:00 31 декабря 2023 года до 04:00 8 января 2024 года.

В соответствующем указе говорится, что мера затронет не все части региона — комендантский час сохранится в Кременском районе, Лисичанске, Первомайске, Рубежном, Северодонецке, а также Сватовском и Троицком районах республики.

Ранее, 16 августа, по распоряжению Пасечника в регионе началась ликвидация администраций населённых пунктов ЛНР, а также создание ликвидационных комиссий, которые возглавят главы и врио в администрациях городов и районов Луганской Народной Республики.

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#лнр
#праздники
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«Газпром» пообещал к 2030 году полностью газифицировать Россию
Глава «Газпрома» Миллер заявил, что Россию полностью газифицируют к 2030 году
27 декабря 2023, 00:40

Фото: iStock/bermuda cat

Глава «Газпрома» Алексей Миллер в ходе встречи с президентом РФ Владимиро Путиным заявил, что к 2030 году в России «абсолютно точно» будет выполнена задача по полной технически возможной газификации. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, к началу 2024 года уровень газификации по Российской Федерации составит уже 89% из ста технически возможной сетевой газификации. Миллер добавил, что в 2023 году было газифицировано более 400 населенных пунктов и построено 2,9 тыс. км магистральных газопроводов.

«Ваша задача, которая поставлена, по достижению 100% газификации в России в 2030 году, будет абсолютно точно выполнена», — цитирует агентство слова главы «Газпрома».

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#россия
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Кабмин РФ поддержал проект о регулировании платежей за цифровые подписки
27 декабря 2023, 00:04

Фото: iStock/AntonioGuillem

Российское правительство поддержало инициативу о защите прав граждан при оформлении цифровых подписок, заявив при этом о необходимости ряда доработок. Об этом пишет ТАСС.
В Кабмине уточнили, что сейчас некоторые сервисы не предупреждают клиента о совершении очередного платежа, даже если это списание является первым после окончания бесплатного периода. Такое продление происходит автоматически, и сервисы не предоставляют людям времени для отказа от платной услуги.

«Правительство РФ поддерживает законопроект при условии его доработки с учётом указанных замечаний», — говорится в публикации.

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#рф
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Путин поздравил сотрудников и ветеранов МЧС с профессиональным праздником
27 декабря 2023, 00:03

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов МЧС с Днем спасателя. Профессиональный праздник отечественных спасателей отмечается 27 декабря. Соответствующее видеообращение главы государства уже опубликовано на сайте Кремля.
Российский лидер отметил, что спасатели действуют грамотно и слаженно даже в самых трудных условиях. Он от всей души поблагодарил личный состав МЧС за профессионализм и самоотверженность при выполнении поставленных задач.



Владимир Путин особенно отметил труд спасателей в минувшем году во время паводков и природных пожаров в Поволжье и Сибири, на Дальнем Востоке и Юге России, а также при эвакуации людей с Ближнего Востока и доставке туда гуманитарной помощи.

Также президент РФ подчеркнул, что в поле внимания российских спасателей «должны находиться вопросы профилактики, предупреждения и тушения природных пожаров, обеспечения безопасности школ, вузов, больниц, других социальных учреждений, а также мест массового пребывания граждан».

По данным МЧС РФ, за этот год сотрудники ведомства спасли около 50 тыс. и эвакуировали более 215 тыс. человек, а также ликвидировали более 280 чрезвычайных ситуаций.

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В Мытищах устанавливают причины массового мора рыбы в реке Уче
26 декабря 2023, 22:51

Фото: Роман Яковлев

Минэкологии Московской области направило в Мытищи инспекторов эконадзора после массовой гибели рыбы в реке Уче. Пробы речной воды показали превышение нормальных значений по хлорид-иону и аммоний-иону.
На запах гнили от реки пожаловались жители населённых пунктов Лысково и Марфино. Они обратились в администрацию городского округа Мытищи с просьбой провести проверку.
«Ситуация находится под контролем управления экологии администрации. На место выезжали специалисты Мособлэкомониторинга. Они отобрали пробы для установления степени воздействия на водные биоресурсы. Сотрудники Росрыболовства уже взяли образцы рыбы, грунта и воды. Разбираемся в причинах случившегося», – написал в своём телеграм-канале начальник Управления экологии администрации городского округа Мытищи Артур Суворов.
Жители отмечают, что пик мора рыбы пришёлся на 24 декабря. На следующий день число мёртвой рыбы сократилось, а в среду жители деревни Лысково видели в реке живую рыбу.
«За эти дни я не видел в воде мёртвых хищников – ни щуки, ни кого-то ещё. Сегодня я уже заметил несколько стаек живых рыб дальше по реке. С этой ситуацией нужно разобраться», – сказал местный житель Иван.
В Минэкологии отметили, что превышение нескольких нормативных значений воды свидетельствует о загрязнении реки канализационными отходами. Возможный источник сброса – очистные сооружения, расположенные выше по течению.

Информация по превышениям направлена в Росприроднадзор и в Росрыболовство. Эти ведомства должны установить причины гибели рыб.

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Обновлённая котельная в Долгопрудном обеспечит теплом 820 жителей
26 декабря 2023, 22:45

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

В Долгопрудном завершили реконструкцию котельной с прокладкой теплосетей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
«Котельная расположена на ул. Ленинградской в доме №19. В ходе работ были проложены сети теплоснабжения и горячего водоснабжения для переключения жилых домов №4 и №6 по ул. Тимирязевской, а также №1а и №2а по ул. Южной. Для повышения качества и надёжности теплоснабжения мощность модернизированной котельной увеличили», – отметили в министерстве.
Там добавили, что дополнительно была построена теплотрасса протяжённостью более 2,5 км. Это позволит обеспечить горячей водой жильцов четырёх домов на ул. Тимирязевской и ул. Южной.

По данным министерства, работы завершены в полном объёме. Качественными коммунальными услугами обеспечены 820 жителей четырёх многоквартирных домов, здания поликлиники и школы №4.

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В Подмосковье для катания на тюбингах оборудовали около 40 горок
26 декабря 2023, 22:31

Фото: пресс-служба Минблаго МО

В Московской области обустроили 39 горок для безопасного катания на тюбингах – надувных санках. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.
«В Подмосковье много мест для зимнего отдыха, особенно для тех, кто любит кататься на тюбингах. Если вы хотите получить заряд адреналина и позитивных эмоций, отправляйтесь на одну из 39 горок. 11 из них расположены в областных парках, ещё 28 – на других общественных территориях», – говорится в сообщении.
Список горок с адресами можно найти на сайте ведомства.

Ранее сообщалось, что подмосковные спасатели рассказали об опасности катания с необорудованных горок.

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Муфтий Подмосковья исполнил желание школьницы из Мариуполя побывать на Кремлёвской ёлке
26 декабря 2023, 21:38

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Муфтий Московской области Рушан Аббясов принял участие во Всероссийской акции «Ёлка желаний». Он снял с ёлки шар с желанием 15-летней школьницы из Мариуполя Виктории Рысковой, мечтавшей побывать на Кремлёвской ёлке.
Муфтий подготовил для Виктории увлекательную программу знакомства со столицей. Девочка посетила Московский цирк Никулина на Цветном бульваре, где посмотрела новогоднее представление «Конёк Горубнок», Третьяковскую галерею. Учитывая увлечение Вики рисованием, знакомство с музеем было для неё особо значимым.

Далее школьница посетила Московскую Соборную мечеть, где её встретил Рушан Аббясов. Он провёл экскурсию по мечети, рассказал о её истории и архитектуре, внутреннем убранстве. Во время чаепития муфтий подарил Вике планшет и вручил билеты на Кремлёвскую ёлку. По пути девочка познакомилась с Красной площадью и побывала на ярмарке.
«Сейчас я учусь в 10-м классе, хочу стать стоматологом. Нам в школе рассказали про «Ёлку желаний», и мама предложила мне поучаствовать. Я написала письмо. Очень хотелось попасть именно на ёлку в Москву, чтобы набраться впечатлений. Я уже ездила в Цирк Никулина, в Третьяковскую галерею. Мне очень понравилось», – рассказала девочка.
Благотворительная акция «Ёлка желаний» проводится в России с 2018 года. Каждый может подарить радость детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Загадать желание могут дети в возрасте от 3 до 17 лет с ОВЗ и инвалидностью, с состоянием здоровья, угрожающим жизни, сироты и оставшиеся без попечения родителей, проживающие в семьях с доходом ниже прожиточного минимума, ребята из семей военнослужащих, участников СВО и проживающие в новых регионах. За пять лет существования акции удалось исполнить желания более 106 тыс ребят.

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В Петербурге новый корпус НИИ им. Джанелидзе принял 70 тыс человек за год
26 декабря 2023, 21:20

Фото: istockphoto.com/Ninoon

Новый корпус НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе в Санкт-Петербурге принял 70 тыс. человек за год.
Отмечается, что новый корпус был открыт 24 декабря 2022 года. При этом, большинству пациентов, принятых со времени открытия корпуса, требовалась экстренная помощь. Подробнее о результатах годовой работы рассказал заместитель главврача по скорой медицинской помощи НИИ им. И.И. Джанелидзе, главный внештатный специалист Минздрава России в Северо-Западном федеральном округе по направлению «первая помощь» Андрей Махновский.

«Корпус расширил возможности института, теперь наше учреждение принимает дополнительно около 350 пациентов в сутки. Здесь находится новейшее диагностическое оборудование, включая аппараты КТ, МРТ, рентгенологическая аппаратура, УЗИ и эндоскопическая аппаратура. Центр экстренной медицины соединён двухэтажным переходом с основным комплексом зданий института скорой помощи. При необходимости он может трансформироваться в инфекционную больницу», – отметил в беседе с «Петербругским дневником» Махновский.

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#медучреждения
#здравоохранение
#санкт-петербург
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В Красногорске обсудили социальную адаптацию работающих в Подмосковье иностранцев
26 декабря 2023, 21:06

Фото: пресс-служба МИСК МО

Социальная адаптация иностранных граждан, работающих в Подмосковье, стала темой заседания Консультативного совета по делам национально-культурных автономий в Московской области. Оно прошло в Красногорске, сообщили в пресс-службе Министерства информационных и социальных коммуникаций региона.
Открыла заседание министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.
«В Подмосковье большое количество разных мероприятий, фестивалей, которые помогают людям вовлекаться в нашу межнациональную культуру. Наша с вами задача – заниматься разъяснительной и проактивной работой. Год был для всех был непростым, было много вопросов, требующих нашего внимания. Хочется от вас взаимодействия. Где-то нужно что-то объяснить, где-то выехать на место, разобраться в ситуации, понять, какие меры мы можем принять, сделать всё, чтобы в дальнейшем не было сложностей. Знаю, что вам не всё рано, вы много всего делаете, за что вам огромное спасибо», – отметила Швелидзе.
Отдельную благодарность она адресовала Главному управлению региональной безопасности. Министр отметила, что совместную работу нужно усиливать и делать более продуктивной.

В заседании приняли участие руководители национально-культурных, общественных и религиозных организаций региона, депутаты Госдумы, сотрудники центральных исполнительных органов государственной власти Московской области, представители Общественной палаты Подмосковья.
«Московская область зарекомендовала себя как территория мира и национального согласия. Есть и трудности, но это не меняет общей ситуации, общего отношения к региону, в котором сегодня проживают около 140 народов, представляющих многонациональную Россию», – сказал председатель комиссии Общественной палаты России по межнациональным, межрелигиозным отношениям и миграции Владимир Зорин.
Он подчеркнул, что Подмосковье всегда было не только активным проводником государственной национальной политики, но и площадкой передового опыта и позитивных практик в этой сфере как в ЦФО, так и по всей стране.
«Один из первых форумов «Народы России», первые конкурсы социальных проектов, первые дома национальностей, дома дружбы, первые конкурсы профессионального мастерства и одна из самых первых общественных палат появились именно здесь. Мы с вами являемся не только людьми, которые реализуют государственную национальную политику, мы в каком-то смысле её творцы», – добавил Зорин.
Сегодня в Московской области действует 128 национальных общественных объединений, в том числе 85 национально-культурных автономий и 43 национальных общественных организаций.
«Люди приехали жить в нашу страну. Поэтому давайте рассказывать им через каналы информации, в том числе на других языках, о своей культуре, о культуре государства, в котором они живут. Это очень важные моменты», – отметила зампредседателя комиссии Общественной палаты России по межнациональным, межрелигиозным отношениям и миграции, президент гильдии межэтнической журналистики Маргарита Лянге.
Она уверена, что такая интеграция должна стать приоритетом работы как органов власти, так и культурных организаций.

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