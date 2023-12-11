ЦИК признала возможными выборы президента РФ в регионах с военным положением

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) сообщила, что проведение выборов президента в новых регионах России возможно. Об этом ведомство написало в своём Telegram-канале.
Отмечается, что решением вопроса занимались руководство ЦИК, представители Минобороны и ФСБ, руководства ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области.
По итогам консультаций было принято единогласное решение, что проведение президентских выборов на новых территориях, где действует военное положение, возможно.
Напомним, что выборы президента пройдут в течение трёх дней – с 15 по 17 марта 2024 года.
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По итогам консультаций было принято единогласное решение, что проведение президентских выборов на новых территориях, где действует военное положение, возможно.
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Анастасия Чинкова