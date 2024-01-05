К утру в микрорайоне Выстрел будет полностью восстановлено теплоснабжение

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области
«Сегодня я выехал в мкр Выстрел. Здесь у нас заниженная температура на ведомственной котельной, которая пока принадлежит Министерству обороны. Мы внимательно разобрали мероприятия, которые необходимо осуществить, чтобы повысить температуру теплоносителя и соблюсти санитарные нормы в квартирах. Сегодня уже запустили один дополнительный котел КВГМ, в 19.00 будем делать дополнительный пуск еще одного котла. Поднимаем температуру, чтобы к утру полностью прогрелись все квартиры в Выстреле. <…> Ситуация в области связана с устойчивыми морозами, прерыванием электроэнергии<…>», — поделился министр энергетики региона Александр Самарин.
Стоит отметить, что по вопросам теплоснабжения в г.о. Солнечногорск работает горячая линия: 8(800) 201-67-47.
«Самая сложная ситуация в округе сейчас в мкр Выстрел.. Сейчас работа котельной стабилизировалась, работает на трех котлах, чтобы в домах жителей быстрее стало тепло, специалисты запускают четвертый. Мы на постоянной связи с жителями: в круглосуточном режиме информируем о текущей ситуации в чатах, проводим поквартирные обходы, при необходимости по заявкам доставляем обогреватели», - отметил глава г.о. Солнечногорск Константин Михальков.
Также в связи с аномально низкими температурами в Подмосковье приняты дополнительные меры для обеспечения стабильного функционирования топливно-энергетического комплекса и усилена работа специализированных служб.
Читайте также:
Михальков держит на личном контроле ситуацию с теплом и электроснабжением
Прокуратура Московской области начала проверку после перебоев с теплом
В Подмосковье усилена работа по восстановлению электроснабжения