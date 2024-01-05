Отопление на Юбилейном проспекте в Химках восстановят до 23 часов

Отопление в «ледяном» доме №86 на Юбилейном проспекте в Химках восстановят до 23 часов. Об этом сообщил корреспондент.

Во время аномальных холодов в регионе жители 110-ти квартир дома №86 на Юбилейном проспекте в Химках остались без отопления. Ночью в доме произошел прорыв батарей в подьезде.





«У нас ледяные батареи. Температура в квартире плюс 5 градусов. Отапливаемся обогревателем и газом. На кухне лед на окнах. Еще плесень. Пластиковые окна нам придется менять», — рассказала жительница дома.





Кроме этого, дом был построен в 1974 году. До 2021 года жители ни разу не сталкивались с перебоями теплоснабжения.

«Этой ночью у нас прорвало батареи. Целые остались на 13-ом и 14-ом этажах. Полностью отопления не стало за неделю до Нового года», — отметил старший по дому Анатолий Дидковский.





Стоит отметить, что восстановительные работы коммунальные службы Химок планируют завершить до 23 часов текущего дня. Помимо этого, для замены радиаторов были направлены сотрудники управляющей компании.





Также бригада ТСК «Мосэнерго» регулирует параметры на центральном тепловом пункте. В Химках запустили горячую линию по вопросам теплоснабжения по номеру: +7 (495) 793-01-01.