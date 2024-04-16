Кадыров заявил, что командира «Ахмата» Алаудинова назначили на новую должность

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
Апты Алаудинова, командира батальона «Ахмат» и соратника главы Чечни Рамзана Кадырова, назначили на новую должность. Об этом глава республики написал в Telegram-канале.
Кадыров отметил, что Алаудинов продолжит деятельность в должности командира спецназа. Глава Чечни выразил уверенность в том, что в новой должности Алаудинов покажет свои лучшие качества и оправдает доверие российского лидера Владимира Путина.
Кадыров добавил, что Алаудинов является «без преувеличения настоящим боевым генералом».
Ранее сообщалось, что глава российского государства Владимир Путин назначил послом РФ в Румынии Владимира Липаева. Другим указом российский лидер освободил от должности посла в Румынии Валерия Кузьмина, который этот пост с 2016 года.
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Кадыров добавил, что Алаудинов является «без преувеличения настоящим боевым генералом».
Ранее сообщалось, что глава российского государства Владимир Путин назначил послом РФ в Румынии Владимира Липаева. Другим указом российский лидер освободил от должности посла в Румынии Валерия Кузьмина, который этот пост с 2016 года.
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Екатерина Коршунова