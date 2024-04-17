В Дагестане задержали министра МЧС Чечни генерал-майора Алихана Цакаева

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В Дагестане на контрольно-пропускном пункте задержали главу МЧС по Чечне Алихана Цакаева. Он попытался наехать на авто на сотрудников ДПС. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Согласно информации источника, двигаясь по встречному направлению, автомобиль Цакаева не остановился по требованию сотрудника ДПС, а развернулся на перекрестке и попытался совершить наезд на полицейских. Сотрудники ДПС выпустили «еж», в результате чего удалось остановить автомобиль.
Министр был задержан с признаками алкогольного опьянения. Вскоре после задержания Цакаева отпустили на свободу.
Ранее сообщалось, что автомобиль, в котором возвращались из зоны спецоперации бойцы из Чувашии, затонул в Воронежской области. Погибли два человека. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Министр был задержан с признаками алкогольного опьянения. Вскоре после задержания Цакаева отпустили на свободу.
Ранее сообщалось, что автомобиль, в котором возвращались из зоны спецоперации бойцы из Чувашии, затонул в Воронежской области. Погибли два человека. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова