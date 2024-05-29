Глава МЧС Куренков назвал наиболее безопасные места при терактах в поездах

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При поездке в поезде следует выбирать места в середине или ближе к концу состава. При подрывах именно там наиболее безопасно.
Об этом рассказал глава министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Александр Куренков. Выступая на форуме социальной рекламы МЧС России он сообщил, что террористические акты не исключены, в числе прочего, и на железнодорожном транспорте. В рамках такого теракта взрыв почти со стопроцентной вероятностью будет произведён в головных вагонах для нанесения максимального ущерба. Таким образом, отметил Куренков, наиболее безопасными будут места в середине или конце состава.
По словам главы МЧС, граждан необходимо максимально обучать мерам безопасности и противодействия при любой угрозе, чтобы они могли чувствовать себя защищёнными и не поддавались панике.
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