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Глава МЧС Куренков назвал наиболее безопасные места при терактах в поездах

29 мая 2024, 13:42
Фото: istockphoto/OrtodoxFoto

Фото: istockphoto/OrtodoxFoto

При поездке в поезде следует выбирать места в середине или ближе к концу состава. При подрывах именно там наиболее безопасно.


Об этом рассказал глава министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Александр Куренков. Выступая на форуме социальной рекламы МЧС России он сообщил, что террористические акты не исключены, в числе прочего, и на железнодорожном транспорте. В рамках такого теракта взрыв почти со стопроцентной вероятностью будет произведён в головных вагонах для нанесения максимального ущерба. Таким образом, отметил Куренков, наиболее безопасными будут места в середине или конце состава.

По словам главы МЧС, граждан необходимо максимально обучать мерам безопасности и противодействия при любой угрозе, чтобы они могли чувствовать себя защищёнными и не поддавались панике.

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#мчс
#взрыв
#теракт
#поезд
В Подмосковье студенты из Киргизии прошли стажировку в колледже авиации
29 мая 2024, 14:35

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

Студенты из Киргизии прошли стажировку в подмосковном колледже авиации. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
Стажировку студенты проходили в Егорьевском авиационном техническом колледже имени В. П. Чкалова.

«За время стажировки студенты из Киргизии посетили лекционные занятия, семинары, получили практический опыт на лабораторных занятиях, а также участвовали в строевом конкурсе и военно-спортивной эстафете наравне с иностранными курсантами Егорьевского авиационного технического колледжа», — поделились в министерстве.

Также для студентов была организована культурная программа, в рамках которой они посетили экскурсии на Международную выставку-форум «Россия», в Егорьевском городском историко-художественном музее и музее истории Гражданской авиации колледжа.

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Роскомнадзор внёс приложение «Клуб Романтики» в реестр запрещённых ресурсов
29 мая 2024, 14:32

Фото: iStock/napong rattanaraktiya

Роскомнадзор внёс приложение «Клуб Романтики» в реестр запрещённых ресурсов. Об этом сообщается на сайте ведомства.
«Клуб Романтики» – это интерактивная игра в жанре визуальной новеллы. В приложении игрок сам создаёт дальнейший сюжет, управляя выбранным персонажем.

Причиной для внесения в реестр, по всей видимости, стала новелла, появившаяся в последнем обновлении. Там игрок мог выбрать ориентацию для своего персонажа.

Игроки сообщали, что в новелле было много сексуализированного контента, в том числе связанного с нетрадиционными отношениями.

Ранее глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина рассказала, что её подписчики пожаловались на пропаганду ЛГБТ* в новелле и призвали запретить приложение.

По решению Роскомнадзора от 28 мая «Клуб Романтики» запретили в России.

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*запрещённая в России экстремистская организация
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#россия
#лгбт
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Скончался актёр из фильмов «Кин-дза-дза!» и «Следствие ведут ЗнаТоКи» Валерий Фролов
Ушёл из жизни актёр из фильма «Кин-дза-дза!» Валерий Фролов
29 мая 2024, 14:28

Фото: iStock/trofimich

Скончался советский и российский актёр театра и кино Валерий Фролов. Ему было 76 лет. Об этом сообщает «Российская газета».
Причина смерти Фролова не уточняется.

Актёр родился в городе Шахты Ростовской области. На сцене он появился ещё, будучи первоклассником. Он занимался в театральном кружке, а в 1972 году окончил ГИТИС. После этого работал в Ногинском областном театре и Московском областном театре имени Островского.

Через пять лет после окончания ГИТИСа Фролов снялся в кино. Он известен зрителю по своим ролям в кинолентах «Кин-дза-дза!», «Следствие ведут ЗнаТоКи», «Батальоны просят огня» и других известных фильмах.

Также 28 мая стало известно о смерти советского и украинского актера театра и кино Богдана Козака. Ему было 83 года.

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#кино
#актёр
#следствие
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Блиновский сменил деятельность в зоне СВО
SHOT: мужа Блиновской отправят на линию боевого соприкосновения
29 мая 2024, 14:15

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Муж скандального блогера Елены Блиновской Алексей стал пулеметчиком другого подразделения в ДНР. Теперь его отправят на линию боевого соприкосновения. Об этом сообщил telegram-канал Shot.
«Алексей Блиновский стал пулеметчиком, его переводят в другое подразделение в ДНР, и сейчас он находится в статусе «переоформления». По одной из версий, на это время он мог выехать за пределы региона», – сказано в сообщении.

Отмечено, что перед отправкой на линию боевого соприкосновения, Блиновский пройдет обучение. Раньше военнослужащий собирал беспилотники для разных подразделений ВС РФ.

Ранее сообщалось о побеге Блиновского из воинской части. По данным журналистов, он не покидал зону спецоперации.

Алексей Блиновский отправился в зону боевых действий в апреле текущего года.

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#россия
#спецоперация
#война
#елена блиновская
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Появилось видео досмотра школьниц в Воронеже до трусов перед ЕГЭ
Появилось видео из школы Воронежа, где девушки сообщили об унизительном досмотре
29 мая 2024, 14:11

Фото: istockphoto/aprilsan

Появилось видео с камер наблюдения воронежской школы, где девушек заставляли снимать белье для прохода через рамку металлодетектора. Запись опубликована в телеграм-канале «Baza».
На кадрах видно, как к рамке металлодетектора подходит школьница, однако устройство срабатывает несколько раз подряд и по просьбе проверяющих, ученица выходит на улицу, где по ее утверждению, снимает нижнее белье, на котором были металлические украшения.


Вторая ученица рассказала, что ей также пришлось снять белье перед школой. В настоящее время по данному факту проводится проверка.

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#проверка
#егэ
#скандал
#школьница
#воронеж
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Совет Европы обратил внимание на историю с пленным солдатом РФ Резниковым
ЕКПП заинтересовался судьбой солдата РФ Дениса Резникова в плену на Украине
29 мая 2024, 13:55

Фото: istockphoto/rarrarorro

Европейский комитет по предотвращению пыток (ЕКПП) внес имя российского солдата Дениса Резникова в свой список из-за жестокого обращения с Резниковым спецслужб Украины. Об этом рассказала РИА Новости донецкая правозащитница Ирина Вихорева.
«Мы наняли адвоката и направили обращение в ЕКПП. Там сообщили, что, внесли имя Резникова в свой список. Заверили, что, когда кто-то из сотрудников поедет на Украину, то постарается выяснить обстоятельства попадания в плен, условия содержания и обращения, а также дальнейшую судьбу военного», – сказала Вихорева.

До начала спецоперации Денис Резников работал на одной из шахт Донецка. В конце 2022 года ушел на фронт добровольцем.

Через полтора года мужчина попал в плен, а украинские спецслужбы стали требовать, чтобы дочь Резникова фотографировала военные объекты. В обмен они обещали прекратить издевательства над Резниковым. В итоге дочь военного попросила помощи у правозащитников.

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#плен
#россияне
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Осужденный за незаконную охоту депутат допустил возвращение в Госдуму
Осужденный за незаконную охоту экс-депутат Рашкин: могу вернуться в Госдуму
29 мая 2024, 13:55

Фото: iStock/Oleg Elkov

Экс-депутат Госдумы Валерий Рашкин не исключил, что может вернуться на прежнее место работы. Об этом он рассказал изданию Daily Storm.
Напомним, бывший депутат был осужден за незаконную охоту, однако 28 мая судимость с Рашкина была снята в связи с истечением испытательного срока.

По мнению парламентария, он приносил много пользы и добра не только как депутат, но и как человек. Рашкин заявил, что не исключает того, что вновь вернется в Госдуму, отметив, что выдвижение его кандидатуры на выборах возможно.

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#депутат
#госдума
#охота
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Российский бизнесмен выиграл у ЕС суд по санкциям
Российский предприниматель Фархад Ахмедов выиграл у ЕС суд по санкциям
29 мая 2024, 13:43

Фото: istock / syahrir maulana

Предприниматель Фархад Ахмедов, исключенный из санкционного списка ЕС в сентябре 2023 года, выиграл суд у Совета ЕС. Об этом пишет издание РИА Новости со ссылкой на постановление судебного органа в Люксембурге.
Согласно решению суда, организация, прежде принявшая решение об ограничениях в отношении российского бизнесмена, должна будет снять все рестрикции с Ахмедова. Также ЕС обязан выплатить предпринимателю все издержки.

Прежде сообщалось, что в ЕС предложили вводить санкции против всех компаний, которые помогают России обходить санкции, наложенные Западом. Подробности читайте в материале «Радио 1».


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#помощь
#ес
#бизнесмен
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К покосу травы привлекли более 15 тыс. подмосковных коммунальщиков
29 мая 2024, 13:16

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

В Подмосковье для покоса травы задействованы более 15 тыс. сотрудников коммунальных служб. Об этом заявил зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.
«Поддержание газонов, придомовых территорий и детских площадок в надлежащем состоянии – главная задача коммунальщиков в летний период. На территории Подмосковья – более 15 тыс. дворовых территорий и свыше 2,5 тыс. общественных пространств с озеленением. В покосе задействованы больше 15 тыс. сотрудников 842 управляющих компаний», – уточнил Мурашов.
Как отметили в министерстве, управляющие компании вместе с территориальными управлениями Минчистоты следят за состоянием зелёных насаждений и своевременно косят траву.

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#подмосковье
#московская область
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