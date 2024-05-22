Жителям Подмосковья проведут лекцию о безопасности детей в летний период

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области
Подмосковным родителям расскажут, как уберечь детей от ДТП. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
Для профилактики и усиления безопасности детей летом для родителей поведут лекцию от представителей подведомственных служб на тему «Безопасность детей на дорогах».
Собрание пройдет в онлайн-формате все желающие могут принять в нем участие на официальной странице канала 360.
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«Чтобы лето прошло без травм и прочих неприятностей, 22 мая в 18.30 для родителей школьников пройдет тематическое собрание по вопросам безопасности детей в летний период. Для всех родителей Подмосковья выступит Первый зампред Правительства Московской области Илья Бронштейн и Главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Московской области генерал-майор полиции Виктор Кузнецов», — отметили в пресс-службе.
Собрание пройдет в онлайн-формате все желающие могут принять в нем участие на официальной странице канала 360.
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Мира Полтева