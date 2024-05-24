В Подмосковье прошёл финал областного слёта по безопасности среди школьников

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области
В Подмосковье прошёл финал областного слёта-соревнования по безопасности среди школьников. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
Финал прошел в Ленинском городском округе. В финале, который длился неделю, приняли участие более 300 обучающихся из 28 городских округов Московской области.
Помимо основного зачета, в рамках этапа Юный спасатель победителем стала команда школы №10 из Чехова. На втором месте — Дворец творчества детей и молодежи из Балашихи и тройку замкнул Инженерно-технологический лицей из Люберец.
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«В общем зачете в старшей группе 1 место заняла школа № 1с УИОП из Ступино, 2 место — Радужненская школа из Коломны, 3 место — школа № 3 из Щёлково. В младшей группе победу одержала команда школы № 6 из Сергиева Посада, 2 место заняли обучающиеся Центра образования № 45 с УИИЯ (Богородский г.о), 3 место — ребята из Чеховской школы № 10», — поделились в пресс-службе.
Помимо основного зачета, в рамках этапа Юный спасатель победителем стала команда школы №10 из Чехова. На втором месте — Дворец творчества детей и молодежи из Балашихи и тройку замкнул Инженерно-технологический лицей из Люберец.
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Мира Полтева