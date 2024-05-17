Школьникам Ивантеевки рассказали о правилах безопасности на железной дороге

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.
Внеклассное занятие, посвящённое правилам безопасности на железной дороге, провели для учеников школы №2 в Ивантеевке в преддверии летних каникул, сообщает пресс-служба администрации Пушкинского городского округа.
«Представители администрации округа, а также Московско-Ярославской транспортной прокуратуры, Линейного управления МВД России на станции Москва Ярославская и Московско-Ярославской дистанции пути им. В. Б. Каменского побеседовали со школьниками и показали им видеоролики по безопасности на железнодорожных путях и станциях», — говорится в сообщении.Главной целью занятия была профилактика травматизма и смертности детей и подростков на объектах железнодорожной инфраструктуры из-за невнимания, спешки, нарушения правил поведения и игр на ж/д путях и прилегающих у ним участках.
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