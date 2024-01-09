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Глава МЧС Куренков взял под личный контроль аварийные работы в Подмосковье

09 января 2024, 15:16
Фото: РИА Новости / Кирилл Каллиников

Фото: РИА Новости / Кирилл Каллиников

Глава МЧС России Александр Куренков контролирует ход работ по ликвидации последствий коммунальных аварий в Московской области. Такое поручение ему накануне дал президент Владимир Путин, сообщается в телеграм-канале подмосковного главка ведомства.
В нескольких городских округах Подмосковья на фоне аномальных морозов было нарушено электро- и теплоснабжение. Куренков обратил внимание на темпы работ по восстановлению теплоснабжения жилых домов в регионе.
«Важно организовать всестороннее жизнеобеспечение населения и завершить аварийно-восстановительные работы в кратчайшие сроки», – сказал глава ведомства.

Как отмечается в телеграм-канале, в Подмосковье в работах задействована группировка из 496 человек и 134 единиц техники. Круглосуточно трудятся 204 аварийные бригады. Для жителей оборудовано шесть пунктов временного размещения и 11 пунктов обогрева. Людям раздали обогреватели, одеяла и пледы. Работы в Подмосковье планируется завершить в течение суток.

Как отметил Куренков, в новогодние праздники многие населённые пункты России столкнулись с чрезвычайными ситуациями и происшествиями. Из-за аномальных морозов и сильных осадков произошли многочисленные аварии на объектах жилищно-коммунального хозяйства.

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#жку
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Социолог Кузнецов назвал правильной идею возвращения в школы норм ГТО
09 января 2024, 16:14

Фото: istockphoto.com/Wavebreakmedia

Социолог Роман Кузнецов назвал введение нормативов ГТО в школьную программу правильным, поскольку оно пойдёт школьникам на пользу.
«Введение выполнения норм ГТО в обязательную школьную программу — хорошая идея. Это добавит осознанности в занятия физической культурой. А ещё благодаря ГТО можно получить дополнительные баллы при поступлении в вуз, и это более понятная цель и награда за поддержание физической активности. Дополнительно дети получают подтверждение своих достижений, которые в дальнейшем могут им придать уверенности в жизни», — высказался в беседе с «Вечерней Москвой» Кузнецов.

Ещё одним важным мотиватором для детей является поддержка со стороны родителей. Так считает преподаватель кафедры «Педагогическая психология имени профессора В.А. Гуружапова» факультета «Психология образования» МГППУ Маргарита Расторгуева.

«Самое главное — это поддержка. Ребёнка нужно часто хвалить и интересоваться процессом, отслеживать вместе результаты. Также важно не вставать автоматически на сторону педагога, если он жалуется на ученика, нужно стараться понять ребёнка», — пояснила в беседе с RT Расторгуева.

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#преподаватель
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В Казахстане русским придется сдавать экзамен на знание казахского
09 января 2024, 16:08

Фото: istockphoto/Oleksii Hulak

Ученикам русскоязычных школ Казахстана придётся сдавать экзамен по казахскому языку.
В 2024 году начнут действовать изменения в образовательную сферу Казахстана. Теперь ученики русскоязычных школ Казахстана будут в обязательном порядке сдавать экзамен на знание казахского языка, сообщает Министерство просвещения Республики Казахстан.

Ученики 5-го, 6-го, 7-го, 8-го и 10-го классов будут обязаны сдавать итоговый экзамен на знание государственного языка. Тестирование будет включать аудирование, говорение, чтение и письмо. Экзамен будут проводить в письменной и устной формах.

Ранее экзамен по казахскому языку сдавали только учащиеся 9 и 11 классов.

Ранее сообщалось, что туристы из Америки устремились в Казахстан. С января по сентябрь минувшего года туристический поток из США взлетел на 54%. Об этом проинформировало министерство туризма и спорта Казахстана. Всего в Казахстан приехали 28 тысяч американцев. За тот же период 2022 года туристы совершили 18 тысяч визитов.

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#казахстан
#общество
#экзамены
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Милонов заявил о необходимости усилить контроль за нарушением морали звёзд
09 января 2024, 15:25

Фото: istockphoto.com/grinvalds

Депутат Госдумы Виталий Милонов высказал мнение о том, что в обществе пора усилить контроль за нарушением морали со стороны публичных людей.
«Для меня непостижимо, как взрослый мужчина, хоть и артист, так легко может забыть об элементарных правилах приличия и здравомыслия ради дешёвого хайпа. Наверное, надо дополнить Административный и Уголовный кодексы в части надзора за нарушением морали со стороны публичных персон во время общественных и творческих мероприятий. Не уверен, что наказания должны быть особенно суровыми, но такие выходки не должны оставаться без реакции общества и государства», — прокомментировал в беседе с RT Милонов.

Ранее сообщалось, что солист группы «Щенки» Максим Тесли на концерте в Санкт-Петербурге вышел на сцену в одном носке на половом органе. Как пишут argumenti.ru, зрители были неприятно ошарашены таким поступком и высказали некоторое недовольство по этому поводу.

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#зрители
#артист
#россия
#виталий милонов
#закон
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Климатолог раскрыл, какие регионы пострадают от потепления в 2024 году
Климатолог Кокорин объяснил, какие регионы пострадают от потепления в 2024 году
09 января 2024, 15:12

Фото: ISrtock/Marc Bruxelle

2024 год может побить рекорд 2023-го и стать самым жарким на Земле за всю историю наблюдений. Об этом сообщили учёные, ссылаясь на природное явление Эль-Ниньо, связанное с колебанием температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана.
Климатолог Алексей Кокорин объяснил, что Эль-Ниньо – это фаза, связанная с повышением температуры поверхности океана в центральной и восточной частях тропической зоны Тихого океана. В это время вода поглощает значительно меньше тепла с Земли, чем обычно. Помимо этого, на температуру влияют действия человека и пик солнечной активности, который, вероятно, также придётся на 2024 год. В беседе с «Радио 1» специалист рассказал, что тёплая фаза может продлиться до середины 2025 года.
«Длинный тренд на выбросы, вызванный человеком, прибавляет где-то 0,2 градуса за 10 лет, перепад между Ла-Нинья (ещё одна фаза, которая работает в обратном эффекте) и Эль-Ниньо может быть 0,2 градуса в конкретный год, а солнце даёт еще 0,05 градуса», — сказал Алексей Кокорин.
Спасение климата – дело самого климата: Почему Россия не борется с глобальным потеплением?
Спасение климата – дело самого климата: Почему Россия не борется с глобальным потеплением?
Климатолог подчеркнул, что изменения могут привести к изменениям Индонезии, Перу, Юго-восточной Азии и в некоторых частях Африки.
«Там, где сельскому хозяйству нужно много осадков, их становится мало. Там, где сухой пустынный климат, наоборот, идут дожди, что это тоже плохо. Получается дефицит осадков и неурожай в Эфиопии, юго-восточной Азии, неурожай в Перу, Латинской Америке, в Калифорнии», — добавил он.
Однако точно предсказать, насколько температура 2024-го года будет отличаться от предыдущих лет сложно. По словам эксперта, повлиять на ситуацию могут извержения вулканов.
«Все эти прогнозы могут нарушить извержения вулканов с заносом аэрозолей в стратосферу. Если это произойдет, то 2024-й год не будет самым тёплым, потому что будет охлаждение», — заключил климатолог.
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#солнце
#изменения
#климат
#температура
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Певица Глюкоза покинула Россию после участия в «голой вечеринке» Ивлеевой
09 января 2024, 15:07

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Актриса и певица Глюкоза (настоящее имя - Наталья Ионова) улетела с семьей на Сейшелы после участия в скандальной «голой вечеринке» Анастасии Ивлеевой, об этом артистка сообщила на своей странице в социальной сети.
«Я впервые на Сейшелах. Это сплошной восторг! Удивительная природа — ощущение, будто все вокруг написано великим художником», — прокомментировала ситуацию Глюкозы.

По её словам, сейчас на Сейшельских островах сезон дождей, однако, даже это обстоятельство не смогло испортить ей впечатление от посещения давно желаемого курорта.

Напомним, Глюкоза, также, как и многие другие российские звёзды первой величины, приняла участие в обнажённой вечеринке, которая состоялась в столичном клубе MUTABOR 20 декабря. Последствия от мероприятия ощутили почти все участники — обыски, аресты, а также проверки от налоговой прошли практически у всех засветившихся на празднике.

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#певица
#россия
#отдых
#остров
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Синоптик Ильин предупредил о небольших снегопадах и гололедицах в Москве
09 января 2024, 15:04

Фото: istockphoto.com/igoriss

Синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин заявил, что в Московском регионе в ближайшие дни ожидаются снегопад и гололедица.
«В ночные часы со вторника на среду выпадет до 2-4 см свежего снега. Четверг тоже с небольшими снегопадами. Они будут более продолжительными, но слабыми по интенсивности. Однако за сутки до пятницы где-то ещё 2-4 см можно прибавлять», — прокомментировал в беседе с RT Ильин.

Он добавил, что в среду в Москве будет температура в районе -6...-8 °С, в Подмосковье — 4...-9 °С, а вот в четверг в Московском регионе ожидается потепление.

В то же время столичным водителям рекомендовали быть предельно аккуратными и внимательными на дорогах из-за снегопада.

«Во время снегопада будьте предельно внимательны и аккуратны на дорогах. Избегайте резких манёвров, в условиях плохой видимости обозначьте себя противотуманками. Соблюдайте скоростной режим, дистанцию. Следите за информацией на информационных табло и не мешайте снегоуборочной технике», – приводит АГН «Москва» сообщение госкомпании «Автодор».

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#подмосковье
#москва
#температура
#скоростной режим
#автодор
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Путин решил вернуть Климовский завод после ЧП в казну государства
Климовский завод после ЧП на котельной перейдёт на баланс государства
09 января 2024, 14:58

Фото: Сайт Кремля

«Климовский специализированный патронный завод», который находится в подмосковном Подольске, перейдет в муниципальную собственность.
Такое решение принял президент РФ Владимир Путин. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев в Telegram-канале.

По решению президента запущен механизм национализации «Климовского специализированного патронного завода». После того, как котельная перейдет в муниципальную собственность, мы сможем начать её модернизировать и укомплектовывать квалифицированными кадрами», - заявил Андрей Воробьев.
В данный момент из 176 домов к отоплению подключили 86. Работают более 200 бригад, половина из которых электрики. За каждым домом закрепили человека с бригадой, который осуществляет контроль запуска отопления и электричества.

Напомним, в период новогодних праздников из-за аварии в котельной без отопления в микрорайоне Климовск остались 173 многоквартирных дома и несколько социальных объектов. Устранение последствия коммунальной аварии идёт круглосуточно.

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#климовск
#отопление
#завод
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Детей из испытывающего проблемы с отоплением Климовска отправляют на отдых в лагерь
09 января 2024, 14:54

Фото: Istockphoto / pixinoo

Более 100 жителей подольского микрорайона Климовск направили в оздоровительный лагерь, сообщили в пресс-службе Министерства социального развития Московской области.
«По поручению губернатора Андрея Воробьёва сегодня свыше 100 жителей Климовска направлены в детский оздоровительный лагерь «Литвиново». Завтра планируется ещё один заезд. В основном едут дети, некоторых сопровождают родители», – рассказали «Интерфаксу» в министерстве.
Сотрудники подмосковного Минсоцразвития продолжают принимать заявки от тех, кто желает отправить детей в лагерь.

4 января из-за аварии в котельной ограничили подачу тепла в 173 многоквартирных жилых дома, подразделение Подольской областной клинической больницы и на несколько других социальных объектов. Котельная находится на территории Климовского специализированного патронного завода и обеспечивает теплом жителей Климовска.

Как заявил после встречи с жителями губернатор Московской области Андрей Воробьёв, 86 домов уже подключили к отоплению. Вечером 9 января планируют начать подавать тепло во все квартиры.

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#андрей воробьёв
#губернатор
#подольск
#подмосковье
#московская область
#отопительный сезон
#отопление
#жкх
#жку
#климовск
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Осужденные за наркотики мигранты лишились российского гражданства
09 января 2024, 14:25

Фото: istockphoto/Yevhen Smyk

10 мигрантов, которых осудили за незаконный сбыт наркотиков, лишены российского гражданства.
Об этом рассказали журналистам во вторник в пресс-службе областного главка МВД РФ.

Ранее сообщалось, что в Москве мигрант с криками напал на шестилетнюю девочку в мясном магазине. Он угрожал, что свернет ребенку шею.

SHOT пишет, что девочка с родителями приехали за мясом на Новочеркасский бульвар. Около прилавков мимо проходящий мужчина схватил девочку за шею и сказал, что сейчас убьёт её. Отец быстро отреагировал и повалил нападавшего на пол. На помощь прибежали охранники, вместе они держали его до приезда сотрудников правоохранительных органов.

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#мигранты
#наркотики
#гражданство
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