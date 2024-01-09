Глава МЧС Куренков взял под личный контроль аварийные работы в Подмосковье

Фото: РИА Новости / Кирилл Каллиников
Глава МЧС России Александр Куренков контролирует ход работ по ликвидации последствий коммунальных аварий в Московской области. Такое поручение ему накануне дал президент Владимир Путин, сообщается в телеграм-канале подмосковного главка ведомства.
В нескольких городских округах Подмосковья на фоне аномальных морозов было нарушено электро- и теплоснабжение. Куренков обратил внимание на темпы работ по восстановлению теплоснабжения жилых домов в регионе.
Как отмечается в телеграм-канале, в Подмосковье в работах задействована группировка из 496 человек и 134 единиц техники. Круглосуточно трудятся 204 аварийные бригады. Для жителей оборудовано шесть пунктов временного размещения и 11 пунктов обогрева. Людям раздали обогреватели, одеяла и пледы. Работы в Подмосковье планируется завершить в течение суток.
Как отметил Куренков, в новогодние праздники многие населённые пункты России столкнулись с чрезвычайными ситуациями и происшествиями. Из-за аномальных морозов и сильных осадков произошли многочисленные аварии на объектах жилищно-коммунального хозяйства.
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«Важно организовать всестороннее жизнеобеспечение населения и завершить аварийно-восстановительные работы в кратчайшие сроки», – сказал глава ведомства.
Как отметил Куренков, в новогодние праздники многие населённые пункты России столкнулись с чрезвычайными ситуациями и происшествиями. Из-за аномальных морозов и сильных осадков произошли многочисленные аварии на объектах жилищно-коммунального хозяйства.
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Лора Луганская