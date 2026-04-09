Глава МЧС России прибыл в Дагестан
Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Дагестан на фоне сильных паводков в республике. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в своем канале в мессенджере Max.
Вместе с ним в регион приехали главы Минприроды и Минстроя Александр Козлов и Ирек Файзуллин. Сразу после прилета Куренков провел совещание в аэропорту.
В Махачкале министр проведет заседание правительственной комиссии для выработки дополнительных мер поддержки жителей и ликвидации последствий. Он также совершит облет наиболее пострадавших территорий, посетит пункты временного размещения и проверит условия проживания эвакуированных.
По указанию президента России Владимира Путина и поручению главы МЧС спецборт Ил-76 доставил в Дагестан более 23 тонн гуманитарного груза: мотопомпы, тепловые пушки, бензопилы и питьевую воду.
На территории Дагестана продолжаются работы по ликвидации последствий паводков, возникших из-за мощных ливней в конце марта и начале апреля. Режим ЧС регионального характера в республике планируют повысить до федерального.
По официальным данным, погибли шесть человек, эвакуировали более шести тысяч жителей, в том числе 1300 детей. Сели и оползни нарушили транспортное сообщение с 97 населенными пунктами. В устранении последствий непогоды также участвуют свыше двух тысяч волонтеров.
