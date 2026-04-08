В АТОР оценили перспективы туристического сезона в Дагестане

Турэксперт Мкртчян: Апрель и май в вопросах туризма для Дагестана потеряны
Крупнейшее наводнение существенно повлияло на туристическую отрасль Дагестана. Россияне вернули уже 25% туров на майские праздники, однако снижения цен на путевки не ожидается. Об этом рассказал вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян.
По его словам, цены на отдых в Дагестане существенно ниже, чем в Сочи. Поэтому существенного падения стоимости отдыха в регионе из-за оттока туристов не будет. Однако он не исключил, что к лету туры все же могут подешеветь, но не более чем на 20%.
«Апрель и май в вопросах туризма для Дагестана уже потеряны. Однако я уверен, что сейчас руководство республики будет активно восстанавливать пострадавшую инфраструктуру, и в июне курорты начнут вновь полноценно работать», — сказал Мкртчян «Петербургскому дневнику».
При этом директор туристической компании «Леон Сервис» Лариса Холмова добавила, что отказов от туров могло быть больше, однако многие люди купили невозвратные авиабилеты и бронировали отели без возможности отказа от проживания. Из-за этого путешественники находятся в режиме ожидания и надеются, что ситуация в регионе наладится в ближайшее время.