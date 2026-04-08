В АТОР оценили перспективы туристического сезона в Дагестане

08 апреля 2026, 17:22

Турэксперт Мкртчян: Апрель и май в вопросах туризма для Дагестана потеряны

Крупнейшее наводнение существенно повлияло на туристическую отрасль Дагестана. Россияне вернули уже 25% туров на майские праздники, однако снижения цен на путевки не ожидается. Об этом рассказал вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян.





По его словам, цены на отдых в Дагестане существенно ниже, чем в Сочи. Поэтому существенного падения стоимости отдыха в регионе из-за оттока туристов не будет. Однако он не исключил, что к лету туры все же могут подешеветь, но не более чем на 20%.





«Апрель и май в вопросах туризма для Дагестана уже потеряны. Однако я уверен, что сейчас руководство республики будет активно восстанавливать пострадавшую инфраструктуру, и в июне курорты начнут вновь полноценно работать», — сказал Мкртчян «Петербургскому дневнику».