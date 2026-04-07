Шесть человек, в том числе два ребенка, погибли в результате наводнений в Дагестане
Шесть человек, в том числе два ребенка, погибли в результате наводнений в Дагестане. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Среди жертв природного катаклизма оказалась беременная 17-летняя девушка. Она находилась на 20-й неделе беременности. Погибшая жила в селе Деличобан, расположенном в десяти километрах от посёлка Мамедкала.
Помимо неё, трагедия унесла жизни пятилетней девочки из села Великент и школьницы из Деличобана.
Ранее сообщалось, что в Дагестане после мощного наводнения произошло новое стихийное бедствие — в горной части региона зафиксировали обвалы скальных пород. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
