Путин возьмет на контроль ситуацию с паводками в Дагестане

07 апреля 2026, 00:31

ТАСС: Путин соберет совещание по чрезвычайной ситуации в Дагестане

Президент России Владимир Путин проведет совещание с участием представителей МЧС, руководства Дагестана и федеральных министерств. На повестке дня обсуждение ситуации в регионе, осложнившейся из‑за паводков, передает ТАСС.