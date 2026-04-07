Путин возьмет на контроль ситуацию с паводками в Дагестане
Президент России Владимир Путин проведет совещание с участием представителей МЧС, руководства Дагестана и федеральных министерств. На повестке дня обсуждение ситуации в регионе, осложнившейся из‑за паводков, передает ТАСС.
Как сообщил 6 апреля пресс‑секретарь президента РФ Дмитрий Песков, глава государства уже получал оперативную информацию о происходящем в республике. В ходе телефонных переговоров Путин заслушал доклады министра МЧС Александра Куренкова и главы Дагестана Сергея Меликова. Причиной чрезвычайной ситуации стали аномальные осадки, вызвавшие масштабные затопления.
В конце марта и начале апреля на Дагестан обрушилась волна интенсивных ливней. Из‑за сильных дождей оказались подтоплены жилые дома, электроподстанции, а также нарушено транспортное сообщение в ряде муниципалитетов. Стихийное бедствие привело и к человеческим жертвам. Для ликвидации последствий и координации мер реагирования власти республики ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера.
Читайте также: