Глава МИД Израиля Кац встретился с участниками группы «Би-2»

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Глава израильского МИД Исраэль Кац встретился с участниками рок-группы «Би-2», которых депортировали из Таиланда, об этом он рассказал на своей странице в социальной сети X.
Напомним, музыкантов задержали 24 января после концерта в Пхукете. По официальной причине — у группы не было соответствующих разрешений на проведение мероприятия. Участников «Би-2» поместили в миграционную тюрьму, где они содержались в камере на 80 человек. 31 января стало известно, что всех музыкантов благополучно депортировали в Израиль.
Министр также заявил, что Израиль никогда не бросает своих граждан в беде, завершив сообщение словами: «Музыка победит».
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«Сегодня я встретился с участниками группы «Би-2», одной из ведущих русскоязычных групп, которые вернулись после задержания в Таиланде», — написал Кац.
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Евгения Парфентьева