Глава МИД Израиля Кац встретился с участниками группы «Би-2»

В городе Пересвет Сергиево-Посадского городского округа отремонтируют дом, по фасаду которого на днях пошла трещина. О таком решении на встрече с жильцами объявил глава муниципалитета Дмитрий Акулов. На время работ людей разместят в манёвренном фонде.