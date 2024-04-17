Глава МИД Лавров попробовал кумыс на башкирской выставке в Москве

Фото: сайт Кремля
Глава МИД России Сергей Лавров вместе с главой Башкирии Радием Хабировым осмотрел юрту и попробовал кумыс на выставке в Москве.
Министр посетил выставку в культурном центре Главного управления по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД РФ, посвящённую достижениям региона. Вместе с ним на мероприятии присутствовали послы и представители десятка стран, включая Турцию, Колумбию и Таиланд.
Отмечается, что выставка была организована в рамках презентации экономического, инвестиционного и туристического потенциала Башкортостана.
На экспозиции представители республики встречали гостей в национальных костюмах. Участников угостили кумысом, чак-чаком и башкирским чаем.
Во дворе культурного центра была установлена юрта, войдя в которую, участники делегации познакомились с традиционными ремеслами республики.
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Отмечается, что выставка была организована в рамках презентации экономического, инвестиционного и туристического потенциала Башкортостана.
На экспозиции представители республики встречали гостей в национальных костюмах. Участников угостили кумысом, чак-чаком и башкирским чаем.
Во дворе культурного центра была установлена юрта, войдя в которую, участники делегации познакомились с традиционными ремеслами республики.
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Анастасия Чинкова