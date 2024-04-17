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Глава МИД Лавров попробовал кумыс на башкирской выставке в Москве

17 апреля 2024, 16:41
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Глава МИД России Сергей Лавров вместе с главой Башкирии Радием Хабировым осмотрел юрту и попробовал кумыс на выставке в Москве.
Министр посетил выставку в культурном центре Главного управления по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД РФ, посвящённую достижениям региона. Вместе с ним на мероприятии присутствовали послы и представители десятка стран, включая Турцию, Колумбию и Таиланд.



Отмечается, что выставка была организована в рамках презентации экономического, инвестиционного и туристического потенциала ​Башкортостана.



На экспозиции представители республики встречали гостей в национальных костюмах. Участников угостили кумысом, чак-чаком и башкирским ​чаем.

Во дворе культурного центра была установлена ​юрта, войдя в которую, ​участники делегации познакомились с традиционными ремеслами республики.

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#башкирия
#выставка
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В лесничестве «Русский лес» обнаружили удивительное дерево
17 апреля 2024, 17:51

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Сосна из Шатовского участкового лесничества попала в Национальный реестр старовозрастных деревьев России. Об этом рассказали в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
Сосну внесла в список сертификационная комиссия Всероссийской программы «Деревья – памятники живой природы». Получение подтверждающего сертификата подтвердили в лесничестве «Русский лес».
«Теперь при проведении голосования по выбору Дерева года наши земляки смогут отдать свой голос за эту сосну, растущую на территории популярного места отдыха горожан – особо охраняемой природной территории «Городской Бор» города Серпухова», – сказал директор филиала «Русский лес» ГКУ Московской области Мособллеса лесничий Алексей Талалаев.
Возраст сосны в сообщении не уточняется.

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#комлесхоз мо
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#московская область
#подмосковье
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В Шаховской снесли аварийное производственное здание, пожарное депо и склад
17 апреля 2024, 17:36

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Комплекс аварийных зданий, в числе которых производственное здание с различными хозяйственными помещениями, пожарное депо, склад и ряд мелких построек, снесли на Железнодорожной улице в рабочем посёлке Шаховская, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
«Здания находились в непосредственной близости от железнодорожных путей. Они долгое время не использовались и сильно обветшали. В ноябре 2022 году сменился правообладатель построек, после этого было принято решение снести их. Все шесть авариных зданий внесли в перечень для ликвидации и в первом квартале 2024 года снесли», — говорится в сообщении.
Участок площадью более 20 тысяч квадратных метров освобождён от построек и очищен от строительного мусора. В администрации городского округа Шаховская сообщили, что на этом участке планируется построить комплекс по очистке и временному хранению зерна.

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#шаховская
#снос
#мособлархитектура
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Участники конкурса «Это у нас семейное» из Подмосковья побывали на джазовом концерте Бутмана
17 апреля 2024, 17:34

Фото: пресс-служба АНО «Россия – страна возможностей»

Семья Свичкаренко и Дутловых из Московской области, выигравшая специальный приз конкурса «Это у нас семейное», побывала на джазовом концерте народного артиста России, саксофониста Игоря Бутмана. Об этом сообщили организаторы конкурса, который проводит президентская платформа «Россия – страна возможностей».
Семья вышла в полуфинал конкурса, а за выполнение задания «Песня трёх поколений» дистанционного этапа соревнований получила в подарок от Бутмана билеты на концерт.
«Прохождение в полуфинал было большой радостью для нас. Приятной неожиданностью стало приглашение от Игоря Михайловича на джазовый концерт. Классическая музыка в нашей жизни присутствует постоянно, а вот послушать джаз вживую, да ещё в таком изумительном исполнении, доводилось редко. Усидеть на месте было невозможно», – рассказала мать семейства Юлия.
Она признала, что написать песню было нелегко.
«По специальности я преподаватель по скрипке, и мои возможности игры на фортепиано ограничены. Когда мы сочинили песню, оказалось, что придётся постараться, чтобы выучить аккомпанемент к своей же пьесе. Следующим этапом нужно было распределить партии для всех членов семьи, собрать это воедино, отрепетировать и записать. Мы впервые пели вместе и очень удивились, что дети так умеют пет», – поделилась Юлия.
Девиз семьи – «С музыкой по жизни». Мама Юлия, папа Игорь, 14-летняя Виктория и 18-летняя Валерия выбрали профессией игру на скрипке. Отец – артист оркестра Большого театра, мать преподаёт музыку. У бабушки Елизаветы Васильевны нет профессионального образования, но она прекрасно поёт.

Заявки на участие в конкурсе подали более 100 тыс. Особенно активно шла подготовка к заданию «Мультсемья».
«У нас был костюм Красной шапочки, папе купили маску волка. Бабушка достала из комода тяжёлые очки прабабушки и распустила шарф, чтобы всё было достоверно. Она даже испекла пирожки, чтобы Красная шапочка шла через лес с достойным реквизитом», – рассказала Юлия.
Сейчас семья готовится к окружному полуфиналу, который состоится в Москве 16-19 мая. А финал конкурса «Это у нас семейное» пройдёт летом. Победители будут объявлены в День семьи, любви и верности 8 июля. 30 семей-победителей получат сертификаты на 5 млн рублей на улучшение жилищных условий, а 300 семей-финалистов отправятся в большие семейные путешествия.

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#московская область
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«Комплексная зависимость»: Нарколог Сараев раскрыл, чем опасен кофейный напиток
Нарколог Сараев: Кофе может привести к непроизвольному мочеиспусканию
17 апреля 2024, 16:19

Фото: istockphoto/Witoon Pongsit

17 апреля отмечается Международный день кофе. Его пьют по утрам, на работе, заказывают в кафе, берут с собой на прогулку. Некоторые люди не представляют свой день без этого бодрящего напитка. Однако учёные до сих пор спорят о пользе кофе: одни утверждают, что во имя здоровья от него нужно отказаться, другие говорят, что кофе продлевает жизнь и защищает от многих болезней.
О кофейной зависимости рассказал в беседе с «Радио 1» кандидат медицинских наук, психотерапевт, нарколог Марат Сараев.

«Кофейная зависимость существует, очень часто она сопряжена с зависимостью никотина и формируется от каких-то эмоциональных привязанностей. Сказать, что мы на 100% зависимы именно от содержимого этого напитка, нельзя. Это комплексно. Кто-то заваривает молотый кофе в зернах, кто-то делает это в сублимированном виде, кто-то, например, принимает напитки, содержащие кофеин (энергетики, газировку и т.д.). Здесь очень важный ингредиент — никотин. Он влияет на психо-эмоциональное состояние тех людей, которые к нему привязаны», — сказал эксперт.

Нарколог отметил, что кофе лучше пить в первой половине дня — до 12 часов, когда человек пытается быть в бодрствовании.

«Мы должны учитывать мнение кардиологов, гастроэнтерологов, эндокринологов, учитывать индивидуальные особенности организма человека, но если мы берем совокупную рекомендацию, то это первая половина — до 12 дня, когда человек пытается быть в бодрствовании, собирается на работу или что-то еще», — сообщил собеседник.

Эксперт уточнил, что особенно возбудимым людям, у которых есть тревожность, мнительность, депрессивные расстройства, принимать кофе не рекомендуется. Также, по мнению кандидата медицинских наук, кофе нельзя принимать вместе с некоторыми лекарственными препаратами.

«Здесь важно эмоциональное состояние человека, например, с некоторыми лекарствами нельзя принимать кофе. Это группы препаратов, которые итак содержат кофеин, например, обезболивающие. Если пониженное артериальное давление и вы уже приняли лекарства, то кофе лучше не пить, иначе может получиться серотониновый синдром, когда человек не усидчив, когда непроизвольное мочеиспускание», — предупредил спикер.

В завершение Марат Сараев добавил, что нужно следить за своим эмоциональным состоянием. Если после приёма кофе вы становитесь неусидчивым, раздражительным, у вас появляется какая-то тревога, начинается повышенное сердцебиение или что-то некомфортное, то принимать кофе больше не стоит, заключил эксперт.

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#тревога
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В России анонсировали расширение программы социальной газификации
Программа социальной газификации будет расширена на садовые товарищества
17 апреля 2024, 15:57

Фото: iStock/Chepko

Правительство России расширит программу социальной газификации на садоводческие товарищества (СНТ). Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
Отмечается, что газовые сети будут бесплатно проведены до границ земельных участков, которые расположены вблизи газифицированных населённых пунктов.

Заявку на подключение может подать как собственник дачного участка, так и председатель СНТ. Заявка должна подаваться вместе с прикреплённым протоколом. Решение о её подаче принимается всеми членами товарищества в ходе общего собрания.

Напомним, что о необходимости расширения программы социальной газификации в ходе послания Федеральному собранию сообщил президент России Владимир Путин.

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#социальная газификация
#программа
#снт
#михаил мишустин
#правительство
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В открытии нового сезона проекта «ТопБЛОГ» приняли участие представители Подмосковья
17 апреля 2024, 15:34

Фото: пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей»

Стартовал четвёртый сезон всероссийского проекта «ТопБЛОГ», в приуроченном к открытию «контент-бранче» в Москве приняли участие финалисты и победители предыдущих сезонов проекта из Московской области — Екатерина Бурдаева, Павел Корпачев, Татьяна Золотарёва и Мария Козлова, сообщает пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей», — говорится в сообщении.
«Всего на встрече присутствовали более ста блогеров и создателей контента, инфлюенсеров, а также представителей медиаиндустрии», — отмечается в сообщении.
Проект «ТопБЛОГ» нацелен на поиск талантливых и одарённых авторов медиаконтента, разделяющих традиционные ценности и создающих медийный продукт, направленный на укрепление таких ценностей, а также на продвижение и поддержку малого бизнеса и популяризацию среди молодого поколения востребованных на рынке труда профессий.

«По данным исследования Perfluence и ResearchMe, 83% россиян положительно относятся к деятельности блогеров. При этом 48% россиян смотрят и читают блоги для развлечения, а 40% – ищут полезную информацию. Именно поэтому важно поддерживать авторов контента, которые рассказывают о героях нашего времени, поддерживают традиционные ценности и наш культурный код», — сказал первый заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов.
Проект «ТопБЛОГ» помогает блогерам выйти на новый уровень, предоставляет бесплатную образовательную программу, а также даёт широкие возможности для обмена опытом с блогерами и профессионалами медиасферы.

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#россия
#блогер
#мероприятия
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Подмосковные школьники стали триумфаторами олимпиады по математике
17 апреля 2024, 15:27

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Ученики из Подмосковья выиграли региональную олимпиаду по математике среди учащихся 10-11 классов средних общеобразовательных школ. Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области.
Олимпиада состоялась на физико-математическом факультете Орехово-Зуевского государственного гуманитарно-технологического университета.
«Победителем стал Дмитрий Дроздов из Ликино-Дулёвской гимназии. Второе место разделили Егор Самошкин из Электростальской гимназии №17 и Виталий Борисенко из Орехово-Зуевской гимназии №14. Третье место занял Рафаэль Кочарли из Ликино-Дулёвской гимназии», – отметили в ведомстве.
Там добавили, что победителей и призёров олимпиады наградили дипломами и ценными призами. Им пожелали дальнейших успехов в изучении математики и покорении новых научных высот.

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#минобразования мо
#школьники
#гимназия
#олимпиада
#подмосковье
#московская область
#образование
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«Всё-таки сбежал»: Максима Галкина* заметили в шикарном ресторане на Кипре
Максим Галкин* сбежал на Кипр после начала бомбардировок Израиля
17 апреля 2024, 15:23

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Комика Максима Галкина* заметили в дорогом ресторане на Кипре, об этом пишет Telegram-канал Mash.
Напомним, ранее Иран атаковал Израиль, запустив в его сторону сотни беспилотных летательных аппаратов. Галкин* не остался в стороне от этого события и опубликовал в социальных сетях видео с бокалом виски в руке. «Удачи нашим ПВО», — говорит в ролике комик.

Позже Галкин* признался, что во время записи видео находился в нетрезвом состоянии.

Как пишет Mash, вчера Галкина* заметили в Лимасоле — как раз в трёх километрах и десяти минутах езды от пентхауса четы Пугачёвых-Галкиных. Там он обедал в дорогом заведении Pyxida, стараясь не попадать в объективы камер.

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*Признан иностранным агентом на территории РФ
#израиль
#максим галкин
#кипр
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Органы СК провели проверку уклонистов в Подмосковье среди новых граждан РФ
17 апреля 2024, 15:15

Фото: iStock/blinow61

Военные следственные органы СК России по РВСН проверили более 200 недавно получивших российское гражданство людей на предмет уклонения от воинской службы.
Как пишет RT, в городе Серпухов сотрудники военного следственного отдела по Чеховскому гарнизону проверили водителей, работающих в таксопарках, где выявили уклониста. Отмечается, что гражданину выдали повестку и отвезли его в военный комиссариат.

До этого МИД РФ сообщило, что Россия закрыла въезд на территорию страны 235 гражданам Австралии. Как передают argumenti.ru со ссылкой на ТАСС, запрет коснулся депутатов австралийских муниципальных собраний.

Ранее стало известно о том, что во Владимирской области возбудили уголовное дело о государственной измене на уроженца Украины, который получил российское гражданство, а затем отправился воевать на стороне ВСУ.

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#уголовное мид
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