«Мечтать не вредно»: Лавров ответил на слова Зеленского о возвращении в прежние границы

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Глава МИД РФ Сергей Лавров фразой «мечтать не вредно» ответил на заявление президента Украины Владимира Зеленского о готовности к переговорам с Россией в случае выхода на границы февраля 2022 года.
Ранее украинский президент допустил проведение переговоров с Москвой без выхода на границы Украины 1991 года. Он предположил, что президент России Владимир Путин будет готов к разговору в случае, если ВСУ смогут выйти на границы, которые Украина имела до начала СВО.
Лавров в ответ на это добавил, что вести переговоры с нынешними украинскими властями бессмысленно после провала переговоров в Стамбуле весной 2022 года.
После этого министр заявил, что мечтать не вредно, а заявления Зеленского производят «жалкий вид».
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Лавров в ответ на это добавил, что вести переговоры с нынешними украинскими властями бессмысленно после провала переговоров в Стамбуле весной 2022 года.
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Анастасия Чинкова