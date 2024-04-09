Лавров объявил о планах России решать проблему санкций совместно с Китаем

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Россия и Китай будут совместно решать проблему санкционных ограничений через БРИКС и ШОС. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Министр подчеркнул, что его китайский коллега Ван И говорил о тех экономических проблемах, которые возникают в результате незаконной политики односторонних санкций. Было принято решение решать их в рамках БРИКС и Шос.
Также Лавров отметил о предложении Китая в виде формулы «двойного противодействия против двойного сдерживания», которая позволит обойти санкционное давление.
Ранее официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что, несмотря на давление со стороны США, Пекин не собирается ограничивать сотрудничество с Москвой.
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Также Лавров отметил о предложении Китая в виде формулы «двойного противодействия против двойного сдерживания», которая позволит обойти санкционное давление.
Ранее официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что, несмотря на давление со стороны США, Пекин не собирается ограничивать сотрудничество с Москвой.
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Анастасия Чинкова