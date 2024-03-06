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В Евросоюзе объяснили отказ послов от встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым

В ЕС объяснили отказ послов от встречи с Лавровым общей внешней политикой союза
06 марта 2024, 10:58
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Отказ послов стран, входящих в ЕС, от встречи с с главой МИД РФ Сергеем Лавровым объясняется общей внешней политикой европейского сообщества. Об этом заявил представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано.

Комментируя для РИА Новости коллективный отказ глав дипломатических представительств встретиться с российским министром иностранных дел, он подчеркнул, что координация действий между посольствами союза во взаимоотношениях с властями принимающей страны является «стандартной практикой».

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров сообщил, что пригласил европейских послов для разговора перед выборами президента РФ, но те отказались за два дня до встречи. По словам руководителя внешнеполитического ведомства, уже накопилось немало фактов о том, как иностранные посольства готовятся к предстоящим выборам, какие механизмы вмешательства планируют задействовать, какие готовят меры поддержки несистемной оппозиции. Словом, предпринимают шаги, на которые дипломатические представительства не имеют права, обобщил Лавров. Однако обсуждать эти темы послы не захотели, заключил министр иностранных дел.

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#меры
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Совет Федерации одобрил закон о запрете распространения рекламы для иноагентов
06 марта 2024, 11:21

Фото: istockphoto/slexp880

Совет Федерации Федерального собрания РФ одобрил закон о запрете для иноагентов распространять рекламу на информационных ресурсах российских физических и юридических лиц.
Государственная дума РФ приняла этот закон в третьем чтении в конце февраля, напоминает РИА Новости. Этот законодательный акт также запрещает гражданам и российским компаниям размещать рекламу на каких-либо ресурсах иностранных агентов. За нарушение закона предусмотрено наказание в виде штрафа: до 50 тысяч рублей — для физических лиц, до 500 тысяч рублей — для юридических лиц.

Законопроект был внесён на рассмотрение в Госдуму группой депутатов 15 февраля 2024 года. Среди авторов инициативы были лидеры партий КПРФ, «Справедливая Россия — за правду» и ЛДПР Геннадий Зюганов, Сергей Миронов и Леонид Слуцкий, а также спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Теперь, после одобрения Советом Федерации, закон должен подписать российский президент Владимир Путин. Через десять дней после этого законодательный акт вступит в силу.

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На Западе испугались деятельности российской разведки
FT: разведслужбы Запада нервничают из-за масштабов работы российской разведки
06 марта 2024, 10:46

Фото: iStock/stuartmiles99

После утечки записи разговора офицеров из Германии западные разведслужбы заволновались усилившейся деятельностью российской разведки. Об этом пишет газета Financial Times.
Издание считает, что недавняя публикация разговор о офицеров бундесвера о возможности нанесения ракетного удара по Крымскому мосту является только одним из множества пугающих примеров.

По мнению одного офицера, в настоящее время российская деятельность так же высока или даже выше, чем во времена холодной войны.

«Российская разведка — это огромная машина, и она снова делает то, что делала всегда», — заявил еще один представитель западных разведслужб.

Другой собеседник также вынужден был признать, что российская разведка может проводить сложные операции, которые являются очень «крутыми» с точки зрения ведения разведки.

Напомним, 1 марта главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала в своем телеграм-канале расшифровку разговора немецких офицеров, которые обсуждали атаку на Крымский мост.

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#мост
#операции
#крымский мост
#разведка
#машина
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Писториус считает призыв Макрона не трусить в вопросе помощи Украине бесполезным
06 марта 2024, 10:25

Фото: iStock/bluejayphoto

Глава Минобороны Германии Борис Писториус назвал призыв французского лидера Эммануэля Макрона перестать быть трусами при поддержке Украины бесполезным, а также раскритиковал его высказывание об отправке в Киев западных войск. Об этом пишет издание Tagesschau.
«С моей точки зрения, нам не нужны дискуссии об использовании сухопутных войск или о большей или меньшей храбрости. Нужно сосредоточиться на наиболее актуальных проблемах», — считает Писториус.

Он уточнил, что необходимо оперативно увеличить производство боеприпасов для артиллерии и систем противовоздушной обороны. Также, по словам Писториуса, подобные разговоры никак не решают проблемы Запада при поддержке Украины.

Напомним, 5 марта Макрон в рамках встречи с французскими эмигрантами, проживающими в Праге, заявил пришло время активизироваться и не быть трусами.

Также ранее Макрон на конференции по поддержке Украины заявлял о возможной отправке западных войск на Украину. Однако после многие страны четко обозначили свои позиции, что не готовы пойти на этот шаг.

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#производство
#страны
#макрон
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Трамп назвал победу на предварительных выборах во вторник воодушевляющей
06 марта 2024, 09:43

Фото: сайт Кремля

Во вторник, 5 марта, Дональд Трамп одержал убедительную победу на внутрипартийных первичных выборах (праймериз) в большинстве штатов. По итогам «супервторника» бывший президент США назвал этот день «прекрасным и воодушевляющим».
По данным телеканала NBC News в первые минуты после завершения праймериз, за Трампа свои голоса отдали более 60% республиканцев. За его конкурентку бывшего постоянного представителя США при ООН и экс-губернатора Южной Калифорнии Никки Хейли — чуть более 35%. Некоторые её однопартийцы призывают Хейли отказаться от участия в предвыборной гонке в пользу Трампа, но её команда пока не раскрывает своих дальнейших планов.

Предварительные внутрипартийные выборы у республиканцев завершатся в июне. Затем в июле пройдет съезд партии, на котором будет названо имя кандидата на пост президента. Что касается демократов, то там никакой интриги нет, так как действующий президент Джозеф Байден является единственным претендентом на кресло в Белом доме.

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#выборы
#сша
#президент
#пост
#оон
#джозеф байден
#дональд трамп
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Экс-разведчик Риттер: Нуланд уволили из-за разногласий с Белым домом
06 марта 2024, 08:54

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Заместителя госсекретаря США Викторию Нуланд вынудили оставить пост из-за разногласий с Белым Домом. Об этом заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью журналисту Дэнни Хайфону.
Он также указал на то, что решение об отставке Нуланд приняла не по своей воле. Она не является сторонницей той политики, которую проводит Белый Дом, уверен бывший американский разведчик. Риттер сообщил, что убеждения заместителя госсекретаря США слишком сильны и она нередко позволяла себе такую риторику, которая шла вразрез с администрацией американского президента.

Бывший разведчик также указал на то, что в настоящее время Белый Дом озадачен предстоящими выборами и ситуацией на Украине, которая складывается не в пользу ВСУ.

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#сша
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#всу
#украина
#белый дом
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В Германии объяснили нежелание Берлина поставлять Киеву ракеты «Taurus»
Матвийчук: в случае поставок Taurus Киеву ФРГ превратится в участника СВО
06 марта 2024, 06:22

Фото: iStock/vadimrysev

Военный эксперт, бывший полковник Анатолий Матвийчук объяснил нежелание Германии поставлять Киеву ракеты большой дальности Taurus в интервью "Ленте.ру".
Эксперт пояснил, что в случае отправки такой помощи ФРГ будет косвенно участвовать в конфликте на Украине.

«Официальное подтверждение поставки дальнобойного оружия с целями нанесения ударов по территории России – это косвенное участие в боевых действиях», – заявил эксперт.

Также он добавил, что немецкое правительство могло ранее скрытно поставлять оружие и ссылаться на «незнание целей ударов». Однако, после поставок Россия будет «знать, для чего предназначены эти ракеты», и сможет «предъявить им претензии».

Ранее газета The Guardian со ссылкой на представителя британских властей сообщила, что Лондон призвал Германию передать Украине свои ракеты дальнего радиуса действия Taurus, несмотря на утечку информации о разговорах между офицерами бундесвера о возможной атаке на Крымский мост.

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#германия
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#украина
#киев
#ракета
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Президент Аргентины намекнул на потенциальное посещение Украины
Президент Аргентины опубликовал в соцсетяж сообщение о своем визите на Украину
06 марта 2024, 05:58

Фото: iStpck/butenkow

Президент Аргентины Хавьер Милей намекнул на возможное посещение Украины, говорится в своей социальной сети X.
Согласно статье, визит состоится в рамках его европейского турне в июне этого года. В заголовке сообщения Милей повторил название статьи о визите в Украину. При этом он не сообщил никаких подробностей. Аргентинский лидер не подтвердил и не опроверг эту информацию.

Ранее Хавьер Мией предложил организовать саммит латиноамериканских стран в поддержку Украины. По данным La Nación, этот саммит запланирован на второй квартал 2024 года.

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#украина
#аргентина
#поездки
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Decision Desk HQ: Стали известны предварительные итоги «Супервторника» в США
06 марта 2024, 05:19

Фото: iStock/Dipto_Das

Стали известны предварительные результаты так называемого «Супервторника» в США, когда определяются победители первичных выборов сразу в пятнадцати американских штатах. Об этом сообщает информационный портал Decision Desk HQ. По информации Decision Desk HQ
Дональд Трамп и Джо Байден побеждают в Алабаме, Арканзасе, Оклахоме, Мэне, Массачусетсе и Теннесси.

Действующий президент Соединённых Штатов также побеждает в Вермонте. В этом же штате Трамп вырывает победу у Никки Хейли, лидировавшей там ранее, сообщает CNN. Опросы Edison Research также предсказывают победу Трампа и Байдена в Северной Каролине и Вирджинии.

Помимо этого, прогнозируется победа Дональда Трампа в штате Техас, от которого на национальный съезд республиканцев поддерживать победителя праймериз в борьбе за партийную номинацию поедет 161 делегат. Больше только от Калифорнии, которая пока голосует.

Ранее Верховный суд США исключил возможность отстранения Трампа от праймериз. В решении суда говорится, что документ поднимает вопрос о том, могут ли Соединенные Штаты использовать раздел 3 14-й поправки к Конституции. В бумагах отмечается, что штат может запретить человеку претендовать на муниципальную должность. Однако, согласно Конституции, штаты не имеют права ссылаться на раздел 3, когда речь идет о «федеральных выборах, особенно президентских».

UPD. Трамп провозгласил себя победителем предварительных выборов в Колорадо, власти которого пытались не допустить его до участия.
По результатам голосования в штате, бывший президент получает еще 37 делегатов в свою поддержку на съезд, который определит кандидата от республиканцев. Таким образом, у него в кармане уже две трети из необходимых 1215 для выдвижения на съезде голосов.

Очередные президентские выборы в Соединённых Штатах Америки запланированы на 5 ноября 2024 года. Они станут 60-ми президентскими выборами в истории страны, на которых может быть избран 47-й президент США.


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#сша
#итоги
#выборы
#джозеф байден
#дональд трамп
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В США раскрыли условия переговоров с Россией
Макгрегор: США необходимо сменить правительство для переговоров с Россией
06 марта 2024, 05:11

Фото: iStocl/Oleksii Liskonih

Переговоры между США и Россией будут возможны только при условии смены американского правительства, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью журналисту Стивену Гарднеру, доступному на YouTube.
По словам Макгрегора, Москва сейчас не доверяет Вашингтону и мир невозможен.

«Нужно сперва провести генеральную уборку в Вашингтоне – нужно все это болото вычистить», – отметил он.

Бывший советник подчеркнул, что двум странам следовало договориться за два года до начала спецоперации на Украине.

Он добавил, что Россия давно предупреждала о неприемлемости определенных мер.

«Никакой нужды вступать в НАТО у Украины не было», – заявил Макгрегор.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан планирует провести встречу с Дональдом Трампом и обсудить условия установления мира на Украине.

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#сша
#россия
#переговоры
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