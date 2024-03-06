В Евросоюзе объяснили отказ послов от встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым

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Отказ послов стран, входящих в ЕС, от встречи с с главой МИД РФ Сергеем Лавровым объясняется общей внешней политикой европейского сообщества. Об этом заявил представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров сообщил, что пригласил европейских послов для разговора перед выборами президента РФ, но те отказались за два дня до встречи. По словам руководителя внешнеполитического ведомства, уже накопилось немало фактов о том, как иностранные посольства готовятся к предстоящим выборам, какие механизмы вмешательства планируют задействовать, какие готовят меры поддержки несистемной оппозиции. Словом, предпринимают шаги, на которые дипломатические представительства не имеют права, обобщил Лавров. Однако обсуждать эти темы послы не захотели, заключил министр иностранных дел.
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