Глава МИД Великобритании заявил сам на себя из-за незаконной рыбалки с Вэнсом

13 августа 2025, 21:22

Фото: iStock/Dmytro Skrypnykov

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми обратился в природоохранное ведомство и пожаловался сам на себя за незаконную рыбалку, на которой он побывал вместе с вице-президентом США Джеем Ди Вэнсом. Об этом сообщает Sky News.