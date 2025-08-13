Глава МИД Великобритании заявил сам на себя из-за незаконной рыбалки с Вэнсом
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми обратился в природоохранное ведомство и пожаловался сам на себя за незаконную рыбалку, на которой он побывал вместе с вице-президентом США Джеем Ди Вэнсом. Об этом сообщает Sky News.
Выяснилось, что у Лэмми отсутствовала необходимая лицензия для рыбалки. В представительстве МИД пояснили, что после обнаружения этого административного упущения министр сразу же оформил лицензию и уведомил Агентство по охране окружающей среды о случившемся. Без этого шага Лэмми грозил штраф до 2500 фунтов.
Отмечается, что в Англии рыбалка на пресноводную рыбу удочкой разрешена только при наличии лицензии для лиц от 13 лет и старше.
Саму рыбалку проводили на частном озере в Чевнинг-Хаусе. Издание также сообщает, что Лэмми так и не удалось поймать ни одной рыбы.
