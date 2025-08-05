Проглоченная рыбья кость пробила кишечник мужчине и застряла в печени

05 августа 2025, 11:42

Под Краснодаром мужчина три недели страдал от застрявшей в печени рыбьей кости

Фото: iStock/zi3000

В Краснодарском крае медики спасли пациента с застрявшей в печени рыбьей костью. Пострадавший три недели не обращался за помощью. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Евгений Филиппов.