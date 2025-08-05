Проглоченная рыбья кость пробила кишечник мужчине и застряла в печени
В Краснодарском крае медики спасли пациента с застрявшей в печени рыбьей костью. Пострадавший три недели не обращался за помощью. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Евгений Филиппов.
По его словам, кубанец случайно проглотил рыбью кость во время приема пищи. На протяжении длительного времени он испытывал недомогание, но занимался самолечением. В какой-то момент состояние мужчины ухудшилось, и ему пришлось пойти к врачу.
Во время обследования выяснилось, что рыбья кость пробила кишечник и застряла в тканях печени. Инородное тело извлекли только при хирургическом вмешательстве. Спустя трое суток пациента выписали и отправили на амбулаторное лечение.
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