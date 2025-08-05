В Воронежской области школьник погиб от удара молнии во время рыбалки
Трагедия произошла в Кантемировском районе Воронежской области — молния ударила в 12-летнего школьника во время рыбалки. Об этом сообщили в пресс-службе СК России по Воронежской области.
По предварительной информации, мальчик вместе со своим старшим братом и дедушкой отправились на рыбалку на пруд в селе Михайловка. Началась гроза, рыболовы стали спешно собираться. В один момент разряд молнии попал в подростка.
Родные сразу попытались оказать помощь, очевидцы вызвали скорую. Ребёнка спасти не удалось, прибывшие на место врачи лишь констатировали его смерть.
Сейчас выясняются все подробности случившегося.
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