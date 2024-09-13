Глава Минэнерго РФ Цивилёв и губернатор Воробьёв обсудили энергетику Подмосковья

Фото: пресс-служба Минэнерго РФ
Развитие энергетического комплекса Московской области обсудили министр энергетики России Сергей Цивилёв и губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв, в ходе беседы были подняты вопросы, касающиеся подготовки региона к зиме и газификации населённых пунктов, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Сергей Цивилёв заявил, что в столичном регионе необходимо оценить потенциальное потребление электроэнергии, чтобы эффективно отвечать на растущий спрос. Он отметил, что рост потребления электроэнергии является важнейшим показателем экономического развития территории.
В свою очередь Андрей Воробьёв рассказал о проводящейся в Подмосковье модернизации системы энергоснабжения. Реализация этой масштабной программы улучшит качество жизни более полутора миллионов человек.
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«Энергетическая инфраструктура в Москве и Подмосковье должна развиваться опережающими темпами, чтобы обеспечить растущие потребности региона», — подчеркнул Сергей Цивилёв.
В свою очередь Андрей Воробьёв рассказал о проводящейся в Подмосковье модернизации системы энергоснабжения. Реализация этой масштабной программы улучшит качество жизни более полутора миллионов человек.
«Вопросы, которые мы обсуждаем, касаются сразу очень большого количества людей. И газификация, и надежность электроснабжения — всё это важно для человека. Сергей Евгеньевич (Цивилёв — прим. ред.), знаю, что вы прекрасно знакомы со спецификой нашего региона: область растет, и потребление электроэнергии тоже неизбежно увеличивается», — сказал Андрей Воробьёв.Он также поблагодарил министра Цивилёва за поддержку в строительстве пяти областных питающих центров — в Домодедове, Дубне, Чехове, Раменском и Одинцове и добавил, что работа в энергетическом комплексе продолжается.
«Для того, чтобы развивать экономику, запускать новые производства, строить жильё, нужна соответствующая инфраструктура. Наша задача — обеспечить надежность и энергоэффективность, чтобы люди не переплачивали. Мы стараемся наращивать темп модернизации системы энергоснабжения. Например, только по областной программе в прошлом году мероприятия проводились в 26 округах, а в этом — в 33. На особом контроле Чехов, Раменский округ и Солнечногорск.», — пояснил глава региона.Губернатор также сообщил, что все мероприятия по модернизации энергетического комплекса, запланированные на текущий год, планируется завершить к концу октября.
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Лев Каштанов