Обеспечено надёжное электроснабжение школ и детсадов Подмосковья

Фото: пресс-служба Минэнерго МО
Энергетики компании «Россети Московский регион» перед новым учебным годом своевременно завершили внеочередные осмотры всех трансформаторных подстанций, от которых запитаны образовательные учреждения Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минэнерго.
«Всего проведено 877 осмотров образовательных учреждений в зоне ответственности компании в Московской области. Все выявленные недочёты устранены», – отметили в ведомстве.В этом году специалисты компании подключили к электросетям шесть новых образовательных учреждений Московской области. В их числе – новое учебное заведение на 550 мест в поселке Горки-2, школа на 1,1 тыс. учебных мест в Истре, Осташевская средняя образовательная школа, МОУ «Чисменская ООШ», Верейская средняя общеобразовательная школа и Центр развития ребёнка – детский сад №9.
С начала года специалисты Мособлэнерго подключили в Подмосковье к электросетям 10 школ и четыре дошкольных учреждения.
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