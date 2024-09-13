Сотрудники Мособлэнерго расчистили более 80 га охранных зон ЛЭП

Фото: пресс-служба Минэнерго МО
Свыше 80 гектаров охранных зон вдоль линий электропередачи расчистили в Подмосковье с начала текущего года сотрудники компании «Мособлэнерго», сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.
«Всего было расчищено 80,16 га охранных зон ЛЭП. Расчистка включает в себя опилку кустарника и крон деревьев. Это необходимо для сохранности, безопасной эксплуатации и надёжности работы электрических сетей», — говорится в сообщении.Наибольший объём работ представители компании «Мособлэнерго» выполнили на территории Раменского округа: там расчистили 14,04 га. Второе место по этому показателю занял округ Подольск, где расчистили 10,02 га охранных зон, а замыкает топ-3 Орехово-Зуевский округ, где было расчищено 9,74 гектара.
Всего до конца года планируется расчистить от растительности 130 гектаров вдоль ЛЭП.
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