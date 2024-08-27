В Подмосковье с начала года установили и заменили более 19 тыс. электросчётчиков

Фото: пресс-служба Минэнерго МО
Свыше 19 тысяч приборов учёта электроэнергии установили и заменили в Московской области с начала года специалисты компании «Мособлэнерго», сообщает пресс-служба регионального министерства энергетики.
«Всего были установлены и заменены 19 529 приборов учета электрической энергии у потребителей, технологически присоединенных к электросетям компании «Мособлэнерго» на территории Подмосковья», — уточняется в сообщении.Больше всего счётчиков электричества за первые семь месяцев текущего года установили в Раменском округе — 6 477. На второе место по этому показателю вышел округ Люберцы, где смонтировали 1 121 счётчик, за замыкает подмосковный топ-3 округ Кашира, где было смонтировано 723 современных прибора учёта электроэнергии.
Читайте также:
В Подмосковье к ноябрю обновят все запланированные на 2024 год энергообъекты
В Подмосковье заработал Единый центр управления газоснабжением региона
В Подмосковье прошли учения по восстановлению электричества после ледяного дождя
Лев Каштанов