Глава Минобрнауки Фальков предлагает разделить магистратуру на два направления

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Глава Минобрнауки заявил, что основной целью обучения в магистратуре должно быть получение дополнительных знаний, а не диплома. Наличие такой ступени должно быть в вузах с соответствующими кадровыми и возможностями инфраструктуры.
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