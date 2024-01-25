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Глава Минобрнауки Фальков предлагает разделить магистратуру на два направления

25 января 2024, 15:45
Фото: istockphoto/Liubomyr Vorona

Фото: istockphoto/Liubomyr Vorona

Глава Министерства науки и высшего образования России Валерий Фальков предложил разделить магистратуру на профессиональную и исследовательскую.
«Интерфакс» пишет, что, по мнению Фалькова, с помощью этого студенты получать более глубокие знания и возможность впоследствии заниматься наукой.

Глава Минобрнауки заявил, что основной целью обучения в магистратуре должно быть получение дополнительных знаний, а не диплома. Наличие такой ступени должно быть в вузах с соответствующими кадровыми и возможностями инфраструктуры.


По мнению Фалькова, обучение в магистратуре особенно необходимо для студентов инженерно-технических и естественно-научных направлений.

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#студенты
#вузы
#общество
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Экс-губернатора Пензенской области посадили на 12 лет за взятки
Суд приговорил к 12 годам колонии экс-губернатора Пензенской области за взятки
25 января 2024, 15:53

Фото: iStock/gorodenkoff

Измайловский столичный суд приговорил к 12 годам колонии бывшего главу Пензенской области Ивана Белозерцева и 11 годам главу фармацевтической компании «Биотэк» Бориса Шпигеля за взятки. Об этом сообщает РИА Новости.
«По совокупности преступлений назначить Белозерцеву Ивану Александровичу наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», - гласит приговор.

При этом гособвинитель запрашивал 13 лет лишения свободы для Белозерцева и 12 лет для Шпигеля.

Изначально приговор должны были огласить в минувший понедельник, 22 января. Однако тогда заседание отложили. Таким образом, суд вынес приговор в четверг, 25 января.
#суд
#приговор
#наказание
#заседание
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Семь врачей новой поликлиники в Мытищах воспользовались областными программами поддержки
25 января 2024, 15:38

Фото: пресс-служба правительства МО/Константин Семенец

Семь врачей, работающих в новой поликлинике в микрорайоне Пироговский городского округа Мытищи, воспользовались различными льготными программами, которые предоставляют медикам в Московской области. О важности таких программ напомнил губернатор региона Андрей Воробьёв в ходе посещения медучреждения, сообщает пресс-служба правительства Подмосковья.
«У нас есть программы поддержки, в том числе для тех, кто приезжает к нам. Кому нужно жилье, оплачиваем его. (…) Конечно, самое главное — это врачи. Всегда есть те, на которых особая нагрузка. Мы постоянно ищем специалистов, важно, что вы тоже принимаете в этом участие», — сказал губернатор во время общения с медперсоналом.

В числе участников программ поддержки двое врачей, которым компенсируют аренду жилья. Ежемесячная компенсация составляет 20 тысяч рублей. Ещё двух докторов привлекли на работу в поликлинику в рамках программы «Приведи друга». А три сотрудника получили социальную ипотеку, включая заведующую поликлиникой, педиатра Татьяну Серову.

«Я приехала из Омска семь с половиной лет назад. Искала работу в Москве, но потом узнала о программе «Социальная ипотека». У меня двое детей, вопрос жилья очень актуален, поэтому я выбрала Подмосковье», — рассказала доктор Серова.

Она добавила, что документы на участие в программе подала в августе, в октябре получила сертификат, а в конце декабря уже купила квартиру.

В настоящее время поликлиника, открывшаяся только неделю назад, почти полностью укомплектована кадрами. Осталось только две вакансии — невролога и участкового терапевта.

Программа «Социальная ипотека» действует в Московской области с 2016 года. Воспользоваться ей могут медики, учителя и ряд других категорий. В рамках программы из бюджета Подмосковья оплачивается половина стоимости жилья, а в течение 10 лет компенсируются выплаты по погашению тела кредита. Сам получатель ипотеки платит только проценты по кредиту.

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#андрей воробьёв
#мытищи
#поликлиника
#медицина
#врачи
#социальная ипотека
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Опрос: Большинство работодателей обращают внимание на высшее образование
25 января 2024, 15:35

Фото: istockphoto.com/Weedezign

Опрос сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор» показал, что 75% работодателей обращают внимание на наличие высшего образования при приёме на работу.
Так, для руководства компаний высшее образование сигнализирует о наличии о потенциального сотрудника полезных знаний и навыков, дисциплины, амбиций и полезных знакомств.

«Оконченное высшее образование имеет значение для работодателей при найме специалистов (36%) и руководителей (35%). Для 15% работодателей диплом важен при подборе высшего менеджмента, а 10% респондентов отметили работников среднего звена», — приводит RT текст исследования.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о том, что в столичных вузах и колледжах обучается более 900 тыс. человек. Также он поздравил жителей и гостей Москвы с Татьяниным днём.

«Дорогие друзья, поздравляю с Татьяниным днём! Москва – столица российского студенчества. В наших вузах и колледжах обучается больше 900 тыс. человек. У вас масса возможностей реализовать свои таланты, добиться успеха, принести пользу людям и внести вклад в развитие любимого города», – приводит АГН «Москва» слова Собянина.

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#москва
#образование
#вузы
#диплом
#работа
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Трепову* приговорили к 27 годам колонии и штрафу 600 тысяч рублей за теракт
25 января 2024, 15:15

Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

В теракте, который произошел в петербургском кафе, погиб военкор Владлен Татарский.
Shot пишет, что на оглашение приговора Дарья Трепова* пришла в ярком свитере с мандаринами. Трепову* приговорили к 27 годам колонии и штрафу в 600 тысяч рублей.

Напомним, 2 апреля 2023 года Дарья Трепова пришла на творческую встречу Владлена Татарского и вручила ему статуэтку с его изображением и взрывчаткой внутри.

Известно, что перед терактом Трепова* ходила в церковь с просьбой благословить её на переезд в Киев и занятие там журналистикой, но её благословили только на дорогу.

Во время судебного заседания девушка уверяла, что ей не было известно, что внутри статуэтки заложена взрывчатка. Она думала, что там прослушка. Свою вину Трепова не признала. По ей словам, до теракта она вообще не знала, кто такой Владлен Татарский.

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*внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
#суд
#приговор
#теракт
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Доцент Титов: Сегодня вузы стараются учитывать актуальные требования рынка
25 января 2024, 15:15

Фото: istockphoto.com/ABGlavin

Доцент Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ Сергей Титов рассказал о нынешней системе высшего образования в учебных заведениях, отметив, что вузы сегодня поднимают качество подготовки студентов.
«Учебные заведения стараются учитывать актуальные требования рынка, ориентироваться на работодателей, их приоритеты и ожидания», — прокомментировал в беседе с RT Титов.

Он добавил, что сегодняшние студенты отличаются большей стрессоустойчивостью и спокойствием.

Сегодня, 25 января, отмечается День студента и Татьянин день. По этому случаю комментарий дал учредитель Царьграда Константин Малофеев, который сам окончил МГУ им. Ломоносова.

«Наш Университет сегодня именинник, ведь именно в Татьянин день Императрица Елизавета Петровна подписала Высочайший Указ о его открытии. На века определив развитие русской высшей школы», — приводит «Царьград» слова Малофеева.

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#университет
#студенты
#мгу
#рф
#праздник
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Мобильные экологические лаборатории проверили воздух в 14 округах Подмосковья
25 января 2024, 14:45

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

21 выезд в 14 подмосковных городских округов совершили мобильные экологические лаборатории Мособлэкомониторинга с 18 по 25 января для взятия проб и проверки состава атмосферного воздуха, сообщает пресс-служба Минэкологии Московской области.

«Исследования проводились по 31 загрязняющему веществу. Ни в одной из проб не было выявлено превышения предельно допустимой концентрации опасных элементов. При этом в одной пробе содержание сероводорода оказалось выше, чем в остальных — 0,6 ПДК м. р., но это значение находится в пределах нормы», — говорится в сообщении.

Мобильные лаборатории выезжали в Луховицы, Балашиху, Мытищи, Электросталь, Пушкинский, Ленинский, Коломну, Раменский, Одинцовский, Реутов, Подольск, Чехов, Химки и Серпухов.

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#экология
#воздух
#проверка
#минэкологии мо
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В автобусах с баннерами «Зима в Подмосковье» совершили 330 тыс поездок
25 января 2024, 14:40

Фото: пресс-служба Минтранса МО

В Подмосковье с середины декабря прошлого года совершили около 330 тыс поездок на автобусах Мострансавто с баннерами «Зима в Подмосковье». Баннеры размещены на 60 автобусах большого класса, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«Туристический проект правительства Московской области популяризирует достопримечательности и места отдыха в регионе. Тематически брендированные транспортные средства курсируют в разных городах региона», – говорится в сообщении.
В министерстве напомнили, что Мострансавто обслуживает около 1,4 тыс городских, пригородных и междугородних маршрутов. Каждый день на линиях работают более 4,7 тыс автобусов.

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Губернатор Воробьёв рассказал, строительство каких дорог завершится в 2024 году
#минтранс мо
#автобус
#зима в подмосковье
#туризм
#туристы
#московская область
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Госдума приняла в I чтении законопроекты о наказании за треш-стримы
25 января 2024, 14:38

Фото: istockphoto/Serhii Hryshchyshen

Два законопроекта предусматривают штрафы до 700 тысяч рублей.
Публичная демонстрация умышленного преступления в социальных сетях в проекте признается отягчающим обстоятельством.

Ранее сообщалось, что внесённые документы ужесточают наказание за 10 преступлений, которые, по мнению законодателей, чаще всего встречаются в практике треш-стримеров: убийство, умышленное причинение вреда здоровью, побои, истязание, угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, а также похищение человека, незаконное лишение свободы, использование рабского труда.

В пояснительной записке было сказано, что треш-стримеры «играют на садистских инстинктах определенного сегмента пользователей», в том числе детей, а также значительно повышают общественную опасность деяний, которые демонстрируются на подобных трансляциях.

Одна из недавних историй случилась в Нижнем Тагиле. Треш-стример издевался над собакой в прямом эфире, писал Telegram-канал SHOT, ссылаясь на начальника пресс-службы УВД Екатеринбурга Валерию Горелых.

Уточняется, что треш-стример Булат Муратов избивал собаку во время прямого эфира. Приехавшие к нему сотрудники службы спасения более десяти часов пытались вытащить пса из квартиры, им удалось это сделать только распели дверь. Спасённую собаку отправили в приют для животных в Свердловской области.

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#блогер
#госдума
#закон
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Строительство Мытищинской хорды будет завершено в конце 2024 года
25 января 2024, 14:36

Фото: Дмитрий Белицкий

К концу года завершится строительство Мытищинской хорды и реконструкция Пироговского и Афанасовского шоссе. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Реализацию строительных работ Мытищинской хорды проверил губернатор московской области Андрей Воробьёв.

«Мытищинская хорда – это концессионная дорога, которую мы откроем в конце года. 16 километров будут связывать Ярославское и Дмитровское шоссе. По сути, она станет дублером очень загруженного Осташковского шоссе. Знаю, что жители его очень ждут. Понимаем, насколько важно сдать дорогу в срок, поэтому держим все на контроле», — поделился Андрей Воробьёв.

После открытия новой автомагистрали будет оптимизировано движения на существующих маршрутах или запуск новых в городском округе. Также для регулирования потоков машин подключат систему оплаты «Свободный поток».

Стоит отметить, что в настоящий момент на объектах работают порядка 150 единиц техники и 750 человек. Кроме этого, весной планируется увеличение рабочих до 1200 человек.

«Еще один важный проект - это реконструкция Пироговского шоссе. <…> Мы делаем большую реконструкцию на ключевом участке - от Мытищинской хорды до центра города. Тут будет 4 полосы. <…>Наша задача – открыть ее в ноябре-декабре. Таким образом, мы получим заметное улучшение движения в очень густонаселенном и развивающемся городском округе Мытищи. Очень надеюсь, что строители нас не подведут» — добавил губернатор.

На данный момент реконструкцию Пироговского шоссе выполнили на 25%.

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