В Петербурге студент из Донецка сдал полиции астронома после разговора об СВО

Фото: istockphoto/Serhii Ivashchuk
В Санкт-Петербурге 22-летний студент из Донецка заявил в полицию на 45-летнего астронома, которая во время беседы в метро о СВО поддержал Украину.
«Фонтанка» пишет, что женщину задержали у станции «Владимирская». По словам студента, во время беседы на «Достоевской» женщина выразила симпатию действиям ВСУ. Также студент увидел на её рюкзаке шеврон в виде сине-желтого флага размером 5 на 3 см.
В действиях гражданки усмотрели нарушение, которое предусмотрено административной статьей о публичной дискредитации ВС РФ.
В начале СВО сотрудница Института прикладной астрономии РАН совместно с другими учеными подписала открытое письмо против боевых действий. Студент, который написал на женщину донос, выступает на патриотических мероприятиях спикером.
В Донецке студент получил высшее образование, потом отправился добровольцем на фронт и демобилизовался. Сейчас молодой учится в СПбГУ.
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В действиях гражданки усмотрели нарушение, которое предусмотрено административной статьей о публичной дискредитации ВС РФ.
В Донецке студент получил высшее образование, потом отправился добровольцем на фронт и демобилизовался. Сейчас молодой учится в СПбГУ.
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Мария Фирсова