Как поступить в ВУЗ в 2024: порядок действий, список документов

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Российские вузы вскоре начнут прием документов у абитуриентов. О том, в какие сроки нужно подать заявление на обучение, когда будут известны результаты и обязательно ли сдавать ЕГЭ, чтобы стать студентом, расскажет редакция «Радио 1».
Какие документы нужны для поступления в ВУЗ
Все абитуриенты должны предоставить в приемную комиссию паспорт и документ о прошлом образовании. Если поступает выпускник 11 класса, он должен отдать приемной комиссии аттестат о полном среднем образовании, а выпускник колледжа — диплом о получении среднего профессионального образования.
Как правило, с полным пакетом необходимых документов можно ознакомиться на сайте учебного заведения.
Как подать документы в ВУЗ в 2024 году
После отправления пакета документов необходимо ждать уведомления о дате вступительных экзаменов или списках зачисленных. Также можно воспользоваться формой подачи документов, размещенной на сайте ВУЗа.
Во сколько ВУЗов можно подать заявление
В 2024 году абитуриент имеет право подать документы в пять различных ВУЗов, в каждом из которых можно выбрать по пять специальностей. Абитуриент сможет участвовать в конкурсе на каждую из них, и у него остается право подать в тот же вуз еще четыре заявления.
Какие экзамены нужно сдавать для поступления в вуз
Вузы вправе самостоятельно устанавливать проходные баллы по предметам: если результаты ЕГЭ у абитуриента будут хуже требуемых, документы у него не примут даже на платное отделение.
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Вступительные экзамены в 2024 году
В основном поступление в ВУЗы проходит по результатам ЕГЭ, однако некоторые учебные заведения принимают абитуриентов после внутренних экзаменов. Каждый ВУЗ к 1 июня самостоятельно устанавливает даты проведения вступительных испытаний.
Какие абитуриенты имеют преимущества при поступлении
Без вступительных экзаменов на бюджетное обучение могут поступить обладатели медали «Герой России» или трех орденов Мужества, а также их дети. Преимуществом наделены дети медработников, скончавшихся при исполнении трудовых обязанностей во время пандемии Ковида. Инвалиды, дети сироты также могут быть зачислены без дополнительных испытаний.
Участники СВО, их дети, а также абитуриенты, чьи родители получили боевое ранение, заболели или скончались во время участия в спецоперации, также могут быть зачислены в ВУЗ без внутренних испытаний.
Сроки приемной кампании в 2024 году
Прием документов в ВУЗы стартует 20 июня и продлится до 25 июля. Сроки подачи документов на платное отделение могут отличаться — каждый вуз устанавливает их самостоятельно. Конкурсные списки в большинстве учебных заведений будут сформированы и опубликованы до 27 июля.
Как узнать о зачислении в ВУЗ
Абитуриенты смогут узнать о зачислении в ВУЗ по телефону приемной комиссии или на сайте учебного заведения. Уведомление о зачислении может также прийти в личный кабинет «Госуслуг». Однако нужно учитывать, что это может произойти с некоторой задержкой.
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