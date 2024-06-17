В Подмосковье построят 18 школ в рамках нацпроекта «Образование»

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18 школ и более 70 образовательных центров «Точка роста» планируется построить в Московской области в текущем году в рамках реализации национального проекта «Образование», об этом рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, сообщает пресс-служба регионального парламента.
«По нацпроекту «Образование» в 2024 году планируется строительство 18 школ на 17 350 мест с привлечением средств федерального бюджета, а также открытие 73 центров образования технологической и естественно-научной направленностей «Точки роста» в 32 подмосковных округах», — цитируются в сообщении слова Игоря Брынцалова.Кроме того, в рамках нацпроекта новое оборудование будет поставлено в 14 коррекционных школ, а 39 общеобразовательных школ получат мультимедийное оборудование и компьютеры.
Всего в Московской области по нацпроекту «Образование» за последние пять лет построить 137 школ и открыли 432 центра «Точка роста», новая техника появилась в 33 коррекционных и 555 общеобразовательных школах.
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Лев Каштанов