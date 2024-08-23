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Ешьте на здоровье: названы три самые полезные сладости

Диетолог Лебедева: мармелад, пастила и зефир из пектина полезны
23 августа 2024, 06:24
Фото: istock/eternalcreative

Фото: istock/eternalcreative

Доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Анастасия Лебедева рассказала о сладостях, которые наносят минимальный вред организму. Наиболее полезными являются мармелад, пастила и зефир, изготовленные на основе пектина — желирующего растительного вещества.
По словам Лебедевой, пектин оказывает положительное влияние на кишечную микрофлору, не воздействуя при этом на уровень сахара в крови. Она порекомендовала выбирать мармелад, сделанный на основе пектина или коллагена, для минимизации вреда. Об этом сообщает РИА Новости.

«В небольших количествах — 100-120 граммов в сутки — можно употреблять сладости на основе творога: чизкейк с фруктами или другое пирожное, сладкий сырок, даже глазированный», — добавила специалист.


Ранее сообщалось, что заслуженный врач России и телеведущий Александр Мясников заявил, в некоторых биологически активных добавках (БАДах) действительно могут быть опасные вещества такие, как эфедра. Он отметил, что хотя за рынком производства БАДов сложно следить, государственные службы всё же контролируют это. Специалист добавил, что среди таких средств имеются и действительно эффективные.

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#врач
#сладости
#новости
Назван тип рака, который может возникнуть у любого без причин
Нейрохирург Шипилин: Глиобластома может появиться без причин
22 августа 2024, 19:59

Фото: iStock/gorodenkoff

Нейрохирург Видновской КБ Минздрава МО Сергей Шипилин заявил, что опасным типом рака, который может возникнуть у кого угодно в любом возрасте без особых причин – глиобластома.
Глиобластома является опухолью мозга.

«Глиобластома — это злокачественная опухоль, возникающая у человека без каких-либо видимых причин. Профилактировать это невозможно. Может появиться в любом возрасте и практически у любого. Существуют разные теории её возникновения, но привязки к генетической, наследственной или какому-то предрасполагающему фактору особо нет», — пояснил в беседе с NEWS.ru Шипилин.

Он добавил, что при подозрении на заболевание пациенту делается томография головного мозга.

Ранее завкафедрой хирургии медфака Государственного университета просвещения, онколог Владимир Асташов заявлял, что для снижения риска развития рака груди стоит придерживаться правильного питания, заниматься физкультурой и носить удобное нижнее бельё.

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#опухоль
#заболевания
#онкология
#здоровье
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Детский центр имени Рошаля в первый день работы принял 23 пациента
22 августа 2024, 17:23

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Клинико-диагностический центр Детского клинического центра им. Л.М. Рошаля в подмосковном Красногорске принял первых пациентов. На приём пришли 23 ребёнка, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«Вчера президент Владимир Путин вместе с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым посетили флагманскую детскую больницу в регионе. Детский клинический центр им. Л.М. Рошаля будет ключевым медучреждением, оказывающим медицинскую помощь детям. Сегодня клинико-диагностический центр принял первых пациентов. Всего узкопрофильные специалисты осмотрели 23 ребёнка», – рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
Центр рассчитан на 300 посещений в смену. Там принимают гастроэнтеролог, невролог, кардиолог, эндокринолог и другие узкопрофильные специалисты.

Попасть на прием в клинико-диагностический центр детского клинического центра им. Л.М. Рошаля можно по направлению лечащего врача. Лечение проводится бесплатно, по полису обязательного медицинского страхования.

Как рассказала в ведомстве, всего в детском клиническом центре будут работать 26 отделений по 28 профилям. Он рассчитан на 461 койку. В год по ОМС стационарную медпомощь в клинике будут получать более 15 тыс. детей из Подмосковья и других регионов России. Ещё 150 тыс. детей смогут проходить обследования и консультироваться с врачами.

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#здравоохранение
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#московская область
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Доктор Мясников: Некоторые БАДы могут нести смертельную опасность
22 августа 2024, 15:49

Фото: iStock/Kanur Ismail

Заслуженный врач России и телеведущий Александр Мясников заявил, в некоторых биологически активных добавках (БАДах) действительно могут быть опасные вещества такие, как эфедра.
«У меня был случай, когда я выписал БАД, но пациент потом сказал, что с ним происходит что-то странное, я отправил их на исследование, и там обнаружили эфедру. К сожалению, это факт», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Мясников.

Он отметил, что хотя за рынком производства БАДов сложно следить, государственные службы всё же контролируют это. Специалист добавил, что среди таких средств имеются и действительно эффективные.

А врач-терапевт, кардиолог Андрей Кондрахин рекомендовал перед приёмом БАДов обязательно проконсультироваться со специалистом.

«Назначая себе какие-то БАДы, люди рискуют, они не знают, что они принимают и насколько это им поможет. Этот вопрос непростой, так как навредить можно просто из-за того, что есть определённая непереносимость. Лучше с врачом проконсультироваться, потому что есть препараты, которые могут оказаться несовместимы», — пояснил в беседе с RT Кондрахин.

Ранее сообщалось, что Роскачество нашло на маркетплейсах более 400 БАД с запрещёнными веществами, включая листья коки, включенные в перечень наркотических средств.

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#люди
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Мытищинские урологи спасли почку женщине после разрыва опухоли и потери литра крови
Мытищинские урологи спасли почку женщине после разрыва опухоли
22 августа 2024, 15:15

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Урологи Мытищинской больницы сумели сохранить почку пациентке с разрывом опухоли. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В стационар поступила 53-летняя женщина с жалобами на сильные боли в пояснице, тошноту и головокружение. Врачи выявила у неё разрыв опухоли с внутренним кровотечением. Как выяснилось, ранее женщина наблюдалась у специалистов в другом регионе, так у нее была диагностирована доброкачественная опухоль почки.
«В случае спонтанного разрыва опухоли возникает неконтролируемое внутреннее кровотечение. Это оно создает непосредственную угрозу жизни. В нашем случае опухоль была величиной около 7 см. Женщина потеряла около литра крови, её экстренно подготовили к операции. Несмотря на обширную забрюшинную гематому, почку удалось сохранить», – рассказал заведующий урологическим отделением Мытищинской больницы Зелимхан Лечиев.
Операция длилась около 3,5 часов. Сейчас пациентка чувствует себя хорошо и уже выписана.

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#московская область
#хирург
#пациенты
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Воробьёв: в детской клинике в Красногорске работает 9,8 тыс. единиц современного медоборудования
В детской клинике в Красногорске работает 9,8 тыс. единиц медоборудования
22 августа 2024, 14:47

Фото: телеграм-канал Андрея Воробьёва

Начавший работу в Красногорске Детский клинический центр оснастили самой современной техникой, чтобы маленькие пациенты скорее шли на поправку. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«Так, у нас появилась первая в Подмосковье и третья в стране робот-ассистированная операционная, оснащенная цифровыми системами лапароскопии Senhanc и Olympus. Благодаря этой технологии операции проходят в два раза быстрее. Выписать ребёнка можно уже на следующий день», – написал глава региона в своём телеграм-канале.
Также в клинике открылся первый в регионе центр внутрисосудистой детской хирургии, добавил Воробьёв. Там проводят высокоточные операции на сосудах. Например, можно заменить клапан сердца новорождённого через прокол в несколько миллиметров.

По словам губернатора, в клинике насчитывается более 9,8 тыс. единиц современного медицинского оборудования, в том числе около 100 уникальных. Это ангиографы, аппараты для гемодиафильтрации, роботическая система Excellent и многое другое.

Детский клинический центр ит. Л. Рошаля в Красногорске – флагманский проект в развитии детского здравоохранения Подмосковья. В центре будут работать лучшие врачи по уникальным профилям со всей страны. Ежегодно высококвалифицированную медпомощь в клинике по ОМС будут получать около 15 тыс. детей из Подмосковья и других регионов страны. Ещё 150 тыс. ребят смогут проходить обследование и консультироваться с лучшими врачами. В ДКЦ планируют проводить до 50 операций в день.

Клинику открыли 21 августа в присутствии президента Владимира Путина. На следующий день там работать консультационно-диагностическое отделение. Позднее первых пациентов примет стационар, заработают и другие отделения.

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#здравоохранение
#подмосковье
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#андрей воробьёв
#дети
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#больница
#красногорск
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Стол и стул для школьника: Как правильно выбрать и почему это важно
Ортопед Викторов рассказал, как правильно выбрать стол и стул для школьника
22 августа 2024, 14:44

Фото: istockphoto/Alla chesnokova

В канун нового учебного года родителям следует задуматься не только о покупке школьной формы и принадлежностей, но и функциональной мебели для первоклассника. Школьник проводит много времени за выполнением домашних заданий, поэтому важно, чтобы у него были удобные стол и стул.
О том, как правильно обустроить ребёнку рабочее место для учёбы, в эфире «Радио 1» рассказал ортопед Алексей Викторов. Специалист отметил, что при выборе мебели для школьника родителям необязательно брать с собой в магазин сына или дочь, достаточно знать его антропометрические показатели, то есть рост и вес.

«Сейчас большой выбор столов и стульев с регулируемой высотой. Есть смысл приобретать именно такую мебель, «на вырост». Тогда не придётся её часто менять по мере того, как ребёнок будет расти», — сказал врач.
Ортопед подчеркнул важность того, как школьник сидит за столом во время выполнения уроков. По словам Викторова, стопа должна полностью находиться на полу под углом 90 градусов к голени. Колени также должны быть согнуты под углом 90 градусов. Если локти ребёнка лежат на столе, то они также должны располагаться под прямым углом. Если высота стола подобрана правильно, то при сгибе локтя указательный палец должен находиться у виска.

«Спинка стула должна быть под углом от 90 до 110 градусов. Очень важно, чтобы опора для спины была в районе поясничной области», — подчеркнул специалист.
Правильно подобранные стол и стул, грамотно организованное рабочее место школьника будут способствовать нормальному формированию осанки, продолжил Викторов. Ребёнок быстро привыкнет к такой мебели, он не будет испытывать мышечного дискомфорта и неудобства. Всё это поможет профилактике нарушений костной структуры, заключил специалист.

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#стол
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Воробьёв объявил о старте работы Детского центра имени Рошаля
22 августа 2024, 14:22

Фото: телеграм-канал Андрея Воробьёва

В Красногорске в четверг начал работу Детский клинический центр им. Л.М. Рошаля, который был открыт накануне в присутствии президента Владимира Путина. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Он подчеркнул, что пребывание детей и их родителей в клинике постарались сделать максимально комфортным.
«Для ребенка находиться в больнице – большой стресс. Поэтому мы с особым вниманием подошли к созданию уютной атмосферы. Надеемся, что так маленьким пациентам будет проще проходить лечение», – написал глава региона в своём телеграм-канале.
Фото: телеграм-канал Андрея Воробьёва

Малышей до четырёх лет, тяжелобольных и детей с особенностями здоровья будут размещать вместе с мамами бесплатно.
«Мы предусмотрели для них места и питание. В каждой палате поставили кровати, встроенные пеленальные столики, отдельные санузлы с душевой кабиной, телевизором и доступом в интернет. Стены центра украсили персонажами любимых отечественных мультфильмов – «Простоквашино», «Ну, погоди! Каникулы», «Оранжевая корова» и «Умка», – отметил Воробьёв.
В каждом отделении оборудованы помещения, где можно поиграть, почитать и позаниматься творчеством. Для школьников организовали дистанционное обучение с учителями гимназии им. Е.М. Примакова по проекту «Цифровая гимназия».

Фото: телеграм-канал Андрея Воробьёва
Детский клинический центр в Красногорске – флагманский проект в развитии детского здравоохранения Подмосковья. В центре будут работать лучшие врачи по уникальным профилям со всей страны. Там собрано самое передовое оборудование.

Фото: телеграм-канал Андрея Воробьёва

Ежегодно высококвалифицированную медпомощь в клинике по ОМС будут получать около 15 тыс. детей из Подмосковья и других регионов страны. Ещё 150 тыс. ребят будут иметь возможность проходить обследование и консультироваться с лучшими врачами. В ДКЦ планируют проводить до 50 операций в день.

Фото: телеграм-канал Андрея Воробьёва

22 августа в клинике начал работать консультационно-диагностическое отделение. Позднее первых пациентов примет стационар, будут работать и другие отделения.

Фото: телеграм-канал Андрея Воробьёва

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#здравоохранение
#подмосковье
#московская область
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#клиника
#красногорск
#андрей воробьёв
#губернатор
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Онколог раскрыл, какая мера профилактики рака лёгких самая эффективная
Онколог Тараров: на начальной стадии рака лёгких отсутствуют симптом
22 августа 2024, 13:51

Фото: iStock/utah778

Рак лёгких является одним из самых распространённых и летальных онкологических заболеваний. О том, какие профилактические меры помогут уберечься от этого опасного недуга, рассказал заведующий отделением торакальной онкологии № 1 онкодиспансера Московской области Сергей Тараров.
«Для того, чтобы снизить риск заболевания раком лёгких, нужно отказаться от курения и чаще бывать на свежем воздухе. Рекомендуется вести активный образ жизни, заниматься спортом, а также контролировать уровень психологических нагрузок и стресса», — посоветовал Тараров.
Он также отметил, что на начальной стадии рак лёгкий протекает абсолютно бессимптомно.

«Выявить злокачественные опухоли лёгких можно только при профилактическом обследовании», — подчеркнул врач.
Он добавил, что на ранней стадии онкозаболевания эффективно поддаются лечению, поэтому нужно регулярно проходить профилактические осмотры.

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#онкология
#здоровье
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#московская область
#подмосковье
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Названо самое безопасное время, которое можно уделить видеоиграм
Невролог Комаров рекомендовал играть не более трёх часов в день
21 августа 2024, 20:53

Фото: iStock/Nestea06

Невролог Александр Комаров назвал безопасным временем, в течение которого можно играть в компьютер, не более трёх часов в день.
«Три часа — это время возможного сохранения внимания мозга без повреждения энергетических медиаторных структур. После головной мозг должен отдохнуть, перезагрузиться, восстановить свой статус-кво и дальше функционировать. Если играть больше трёх часов, появляется перегрузка, утомление, что вызывает нарушения психоэмоционального фона», — объяснил в беседе с NEWS.ru Комаров.

Ранее врач-невролог Военно-медицинской академии Павел Хорошев в беседе с «Радио 1» сообщал, что распознать тяжесть инсульта обыватель не сможет, как и самостоятельно определить симптомы, однако это сможет заметить и сделать находящийся рядом человек.

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