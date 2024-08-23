Ешьте на здоровье: названы три самые полезные сладости

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Доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Анастасия Лебедева рассказала о сладостях, которые наносят минимальный вред организму. Наиболее полезными являются мармелад, пастила и зефир, изготовленные на основе пектина — желирующего растительного вещества.
По словам Лебедевой, пектин оказывает положительное влияние на кишечную микрофлору, не воздействуя при этом на уровень сахара в крови. Она порекомендовала выбирать мармелад, сделанный на основе пектина или коллагена, для минимизации вреда. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что заслуженный врач России и телеведущий Александр Мясников заявил, в некоторых биологически активных добавках (БАДах) действительно могут быть опасные вещества такие, как эфедра. Он отметил, что хотя за рынком производства БАДов сложно следить, государственные службы всё же контролируют это. Специалист добавил, что среди таких средств имеются и действительно эффективные.
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«В небольших количествах — 100-120 граммов в сутки — можно употреблять сладости на основе творога: чизкейк с фруктами или другое пирожное, сладкий сырок, даже глазированный», — добавила специалист.
Ранее сообщалось, что заслуженный врач России и телеведущий Александр Мясников заявил, в некоторых биологически активных добавках (БАДах) действительно могут быть опасные вещества такие, как эфедра. Он отметил, что хотя за рынком производства БАДов сложно следить, государственные службы всё же контролируют это. Специалист добавил, что среди таких средств имеются и действительно эффективные.
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Елена Перлова