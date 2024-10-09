Гастроэнтеролог Яблокова рассказала о вредных продуктах в рационе питания детей

Фото: Министерство здравоохранения Московской области
Одна из наиболее распространённых ошибок в детском питании заключается во включении в рацион ребёнка продуктов, содержащих трансжиры, искусственные вкусовые добавки, эмульгаторы и большое количество сахара.
«Особенно вредными для организма ребенка являются бургеры, сосиски, колбасы, соусы и различные полуфабрикаты. В них мало полезных веществ, но в больших количествах содержатся консерванты, эмульгаторы, усилители вкуса, а также трансжиры. Они не усваиваются, но откладываются в соединительной ткани и подкожном жире. Это грозит не только ожирением, но и последствиями для сердечно-сосудистой системы», — подчеркнула главный гастроэнтеролог Московской области, врач НИКИ детства Екатерина Яблокова.Кроме того, трансжиры негативно влияют на работу ферментной, гормональной и других систем организма, а также могут способствовать развитию рака. Трансжиры применяются в производстве различных кондитерских изделий, майонеза, глазированных и плавленых сырков.
Если готовить дома несколько раз на одном и том же масле, домашняя еда также может содержать трансжиры, предупреждает гастроэнтеролог.
«Также для детей опасно большое количество сахара, повышающего риск развития ожирения и диабета. Лидерство по вредности для желудочно-кишечного тракта ребенка можно отдать лимонадам. В бутылке газировки содержится огромное количество разведенного сахара в жидком виде — именно это и делает лимонад особенно опасным продуктом. Газированная вода повышает жажду и при этом не может ее утолить — хочется пить еще больше и больше», — рассказала Яблокова.Читайте также:
Гастроэнтеролог Мельникова рассказала о воздействии алкоголя на пищеварение
«Обострения заболеваний»: Врач рассказала, как прививки от гриппа влияют на организм
Косметолог Нелюбова назвала самые вредные продукты для лица
Дайана Хусинова