Глава Минспорта Тувы извинился за видео из соцсетей, где он якобы в пьяном виде

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz
Министр спорта Тувы Субудай Монгуш извинился за распространившуюся в соцсетях видеозапись, на которой он танцует на вечеринке в Монголии якобы в пьяном виде. Извинения он принёс на своей странице во «ВКонтакте».
Ранее в соцсетях распространилось видео, на котором министр танцует около сцены. В подписях к нему было указано, что вечеринка проходила в Монголии, а чиновник в это время был пьян.
Монгуш отметил, что видео было снято во время его отпуска, на мероприятии близких ему людей, где он позволил себе немного расслабиться. Затем подчеркнул, что понимает всю ответственность занимаемой должности, поэтому не должен был допускать такого поведения. Он принёс свои искренние извинения и добавил, что эта ситуация стала для него большим уроком.
Чиновник пообещал, что такого больше не повторится, и заверил, что впредь будет прилагать ещё больше усилий к работе на благо своего региона.
Читайте также:
Нападающий Никита Кучеров достиг отметки 900 набранных очков в НХЛ
Алексей Миранчук раскрыл, где хочет завершить футбольную карьеру
Танасиевич рекомендовал Батракову остаться в «Локомотиве»
Монгуш отметил, что видео было снято во время его отпуска, на мероприятии близких ему людей, где он позволил себе немного расслабиться. Затем подчеркнул, что понимает всю ответственность занимаемой должности, поэтому не должен был допускать такого поведения. Он принёс свои искренние извинения и добавил, что эта ситуация стала для него большим уроком.
Чиновник пообещал, что такого больше не повторится, и заверил, что впредь будет прилагать ещё больше усилий к работе на благо своего региона.
Читайте также:
Нападающий Никита Кучеров достиг отметки 900 набранных очков в НХЛ
Алексей Миранчук раскрыл, где хочет завершить футбольную карьеру
Танасиевич рекомендовал Батракову остаться в «Локомотиве»
Анастасия Чинкова