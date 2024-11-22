Нападающий Никита Кучеров достиг отметки 900 набранных очков в НХЛ

Никита Кучеров (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)
Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров в матче против «Коламбус Блю Джекетс» отметился голевой передачей. Теперь в активе россиянина 900 очков за карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
На счету 31-летнего форварда 331 гол и 659 передач в матчах регулярного чемпионата лиги, сообщает «Спорт-Экспресс». Кучеров стал седьмым россиянином, которому покорился рубеж в 900 очков в НХЛ. Ранее этого результата добились действующие хоккеисты Александр Овечкин (1575 очков) и Евгений Малкин (1315). А также Сергей Федоров (1179), Александр Могильный (1032), Алексей Ковалев (1029) и Павел Дацюк (918), которые уже завершили выступления.
Отметки в 900 результативных баллов Кучеров достиг за 743 матча. Это третий результат среди действующих игроков. Быстрее этот рубеж покорялся канадскому форварду и капитану команды «Эдмонтон Ойлерз» Коннору Макдэвиду (602 матча), а также капитану клуба «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби (677 матчей).
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