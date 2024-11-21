Танасиевич рекомендовал Батракову остаться в «Локомотиве»

Алексей Батраков (Фото: РИА Новости/Александр Вильф)
Бывший защитник московского «Динамо» Йован Танасиевич высказал мнение о том, что полузащитнику Алексею Батракову нужно остаться в «Локомотиве».
«Батраков себя отлично показал, но мое мнение — ещё минимум полтора года ему надо оставаться в «Локомотиве», он молодой, у него достаточно времени. В чемпионате России есть определенное давление, он играет за клуб с традициями. Но в будущем такому игроку нужно обязательно ехать в Европу, в топ-5 чемпионатов, чтобы у сборной был человек с таким опытом», — пояснил в беседе с «РБ Спорт» Танасиевич.
До этого тренер Академии ФК «Локомотив» Тимур Сохибов рассказал, как человек становится футбольным фанатом.
«Это психология. Возьмем среднестатистического мужчину. У него есть проблемы на работе. У него есть чувство неудовлетворенности от своей жизни. И вот он приходит на футбольное поле. Это мини жизнь, в течение которой он забывает о всех своих трудностях о всех своих проблемах и переключается исключительно на поддержку своей команды И, покидая матч, человек чувствует себя отчасти опустошенным, удовлетворенным и счастливым. Многие фанаты живут ради этих эмоций», — прокомментировал в беседе с RuNews24.ru Сохибов.
Ранее футбольный агент Олег Ерёмин, представляющий интересы защитника ЦСКА Игоря Дивеева, заявил, что внимание европейских клубов вполне возможно как в сторону голов команды, так и в сторону самого спортсмена.
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